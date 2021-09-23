خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

أكد روي فيرمير، محامي الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، أن أزمة موكله مع القلعة البيضاء انتهت رسميا، بعد التوصل إلى حل ودي مع إدارة الزمالك.

وقال محامي اشيمبونج، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "أزمتنا مع نادي الزمالك انتهت تماما، بعد التوصل إلى حل ودي مع مجلس الإدارة، بشأن المستحقات المتأخرة".

وأضاف: "أرسلت خطاب التنازل عن قضية أشيمبونج ضد الزمالك، للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، أمس الأول، الثلاثاء، والقضية أغلقت نهائيا بشكل رسمي".

كانت محكمة التحكيم الرياضية، غرمت نادي الزمالك مليون و200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

إلغاء تغريم الزمالك لصالح حمدي النقاز

يذكر أن المحكمة الرياضية "كاس، أعلنت أمس الأول، الثلاثاء، قبول الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق، والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و٩٠٠ ألف دولار تعويضا من اللاعب.

من جانبه، أكد نصر عزام، المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا، في تصريح خاص للموقع الرسمي، أن المحكمة الرياضية عقدت جلسة استماع في ١٤ يناير ٢٠٢٠ استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأشار إلى أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.