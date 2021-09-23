مستوحاة من الدومينو.. منتجعات وفنادق في ناطحة سحاب بزنجبار.. صور

ستشهد جزيرة زنجبار في تانزانيا خلال الستة أشهر المقبلة بناء ناطحة سحاب في جزيرة اصطناعية تبدو مثل قطع الدومينو في اللعبة الشهيرة، كما أنها أيقونة يمكن لأي شخص أن يتذكرها ويرسمها على منديل ورقي.

وكشفت جان بول كاسيا، مؤسس ومدير التصميم لشركة الهندسة المعمارية في نيويورك ودبي، تفاصيل هذه التحفة المعمارية، قائلاً: «رسمت البرج لأول مرة في باريس في عام 2009 بعد أن لعبت مع والدي الراحل وابنه لعبة الدومينو».

وأضاف «كاسيا»، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «حلمت ببناء هذا المشروع لأكثر من 10 سنوات، وهو يجمع بين النظام الرياضي الفطري والأشكال الهندسية الموجودة في الطبيعة، إضافة إلى الخطوط الواضحة النقية التي تستحضر النمو والتقدم والحرية في جميع الاتجاهات».

وسيتم بناء البرج على جزيرة من صنع الإنسان تبلغ مساحتها 370.000 متر مربع ومرتبطة بجسر بالساحل الغربي لزنجبار، وعلى بعد 15 دقيقة من موقع اليونسكو للتراث العالمي في ستون تاون، وداخل مجمع الوجهة ستتواجد مجموعة رائعة من الميزات ووسائل الراحة.

وفي الجزء السفلي من المشروع، تم الكشف عن وجود مرسى وحوض مائي ومعرض وجناح ثقافي ومرفق مؤتمرات دولي يتسع لأكثر من 1000 مندوب.

وعلى الواجهة اللولبية الخارجية، ستكون هناك مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات ونادٍ لليخوت ومسبح لا متناهٍ على السطح وسينما.

وفي جزء من المجمع يسمى «منتجع جزيرة الدومينو بزنجبار» سيكون هناك 104 فيلات فوق الماء مع أكشاك، و4 مهابط للطائرات العمودية وأرصفة وصول تصل المساكن بـ«المنارة»، أو الهيكل الذي يعمل كمنارة بصرية وتقاطع نقل ومركز وسائل الراحة.

وسيضم المنتجع أيضاً ملعباً للجولف مع نادٍ ومصلى وقاعة زفاف يمكن الوصول إليها عن طريق جسر فوق الماء.

وفي غضون ذلك، سيضم البرج مساكن ومنتجعات صحية وفندق خمس نجوم وستة نجوم ومصاعد بانورامية ومنصة مراقبة مخصصة.

والأكثر من ذلك، قال المؤسس ومدير التصميم: «في انحدار شامل من أعلى إلى أسفل، ستحتوي جميع الفنادق والوحدات السكنية على تراسات خارجية مذهلة باتجاه الجنوب والجنوب الغربي للحصول على مناظر خلابة للمدينة الحجرية والساحل وغروب الشمس الأثيري في زنجبار».

وسيتم وضع الناطحة كواحدة من أولى الوجهات العالمية الشهيرة في أفريقيا بعد أن كان التخطيط للبرج في الأصل لخليج في فيتنام، لكنه تحول إلى زنجبار العام الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ بناء زنجبار دومينو في الأشهر الستة المقبلة، ولا يزال ارتفاعه طي الكتمان في الوقت الحالي.