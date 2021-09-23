مكمل "البيستا".. 35 كورسًا لعلاج مرض السمنة تناسب كل الأعمار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 35 كورسًا لعلاج مرض السمنة تناسب كافة الحالات والفئات والأعمار، مشيرًا إلى أن مكمل "البيستا" يعالج السمنة من خلال تنظيم حركة الأكل داخل الأمعاء.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "البيستا" يؤدي إلى خروج الطعام من الجسم بدون امتصاص، وهذا يقلل السعرات الحرارية، ويساعد على علاج الإمساك، خاصة وأن "البيستا" يحتوي على العديد من الألياف.



ولفت "غزالي" إلى أن "البيستا" ينشط الصفراء، وينظم حركة الأمعاء، ويقلل من امتصاص الطعام، مشيرًا إلى أن الألياف الموجودة داخل "البيستا" تقوم بتغليف الكربوهيدرات لمنع وصول الإنزيم المسؤول عن تفتيت النشويات وتحويلها إلى سكر، وبالتالي تخرج الكربوهيدرات من الجسم بدون أي استفادة.

وأوضح "غزالي"أن مكمل "البيستا" يقوم بإخراج الدهون إلى الفضلات بدون أي استفادة، وهذا يساعد إلى حد كبير في خفض الوزن.



وأكمل "البيستا" مرخص من قبل وزارة الصحة، وخاضع لدستور الأدوية الأمريكي، وهذا الأمر لا يحدث إلا بعد تحليل مكونات "البيستا" والتأكد من سلامتها الصحية.



وأشار إلى أن "البيستا" يحتوي على 3 أنواع من الألياف، وهذا أمر مهم للغاية، خاصة وأن الألياف تؤدي إلى الحماية من السرطانات، خلاف أنها تعمل على التخلص من الكوليسترول وتنشط الذاكرة.

وأضاف أن "البيستا" يحتوي على 6 مواد تساعد على خفض الوزن، وهذه المواد طبيعية بنسبة 100%، مثل السيليم الذي يعتبر من المواد القوية في ملء المعدة وتخفيض الوزن.



واستطرد: أن "الردة" الموجودة في السليم تستمر في المعدة فترة طويلة، وبالتالي لا يشعر مريض السمنة بالجوع سريعًا، مما يساهم في خفض الوزن بشكل فعال.

ولفت، إلى أن مكمل "البيستا" يحتوي على فيتامين سي للحفاظ على نضارة البشرة، وصحة الأوعية الدموية، ويحافظ على عدم تساقط الشع



ونوة إلى أن مكمل "البيستا" يحتوي على عنصر الكروم الذي يساعد الجلكوز على الدخول إلى الخلية لكي يحرق، وبالتالي يقلل مستوى السكر في الدم.



وتابع أن معدل خفض الوزن في حال تناول مكمل "البيستا" يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو في الشهر وهذا المعدل كبير للغاية في ظل الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

ولفت إلى أن مكمل "البيستا" ينشط الصفراء، وينظم حركة الأمعاء، ويقلل من امتصاص الطعام، مشيرًا إلى أن الألياف الموجودة داخل "البيستا" تقوم بتغليف الكربوهيدرات لمنع وصول الإنزيم المسؤول عن تفتيت النشويات وتحويلها إلى سكر، وبالتالي تخرج الكربوهيدرات من الجسم بدون أي استفادة.

