تألق دنيا عبد العزيز وأحمد سعيد عبد الغني في كواليس الحرير المخملي

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسل "الحرير المخملي" عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت دنيا عبد العزيز بصحبة الفنان احمد سعيد عبد الغني، وعلقت: "فاطمة ومحمود من الحرير المخملي".



مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.



ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.