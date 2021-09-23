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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية فرنسا والولايات المتحدة يبحثان أزمة انسحاب استراليا من صفقة الغواصات

ماكرون وبايدن
ماكرون وبايدن

أعلن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان في نيويورك.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية، اليوم الأربعاء، بحثا خلالها الأزمة التي أثارها مؤخرًا انسحاب أستراليا من صفقة غواصات فرنسية، واتفقا على بدء عملية مشاورات متعمقة. كما قرر ماكرون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن.

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وبحسب ما جاء في بيان مشترك نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، فقد جرى الاتصال الهاتفي بناءً على طلب بايدن، من أجل "مناقشة الآثار المترتبة على إعلان 15 سبتمبر".


وذكر البيان أن بايدن وماكرون "اتفقا على أن الوضع كان سيستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء بشأن المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا وشركائنا الأوروبيين. وقد أعرب الرئيس بايدن عن التزامه المستمر في هذا الصدد".


كما اتفق الجانبان على "فتح عملية مشاورات متعمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان الثقة واقتراح إجراءات ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة". كما تقرر أن يلتقي الزعيمان "في أوروبا في نهاية أكتوبر من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة والحفاظ على الزخم في هذه العملية".


وتابع البيان "قرر الرئيس إيمانويل ماكرون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وسيبدأ بعد ذلك عملًا مكثفًا مع كبار المسؤولين الأمريكيين".


وجدد بايدن التأكيد على "الأهمية الاستراتيجية للمشاركة الفرنسية والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي نُشرت مؤخرًا"، بحسب البيان.


وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تدرك أيضًا أهمية وجود دفاع أوروبي أكثر قوة وقدرة، يسهم بشكل إيجابي في الأمن العابر للأطلسي والعالمي ويكون مكملًا لحلف الناتو".

الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان وزير الخارجية الامريكي

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