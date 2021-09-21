بعد نيل الثقة .. رئيس وزراء لبنان يزور فرنسا ويلتقي ماكرون الجمعة

يجري رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس المقبل، زيارة عمل إلى فرنسا، والتي تعد أول زيارة خارجية له عقب تولى منصب رئاسة الحكومة في لبنان.

وحسب موقع "لبنان 24"، من المقرر أن يلتقي ميقاتي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن النواب اللبنانيين اجتمعوا أمس الاثنين، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتا من أصل 100 نائب حضروا الجلسة.

وقال ميقاتي في كلمة له بالبرلمان خلال جلسة منح الثقة، إن مباشرة المحادثات مع صندوق النقد الدولي تمثل ضرورة لإخراج لبنان من الأزمة المالية القائمة في البلاد.

وأضاف ميقاتي أن "استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ليس خيارا، بل نحن مضطرون إلى أن نمر بهذا الخيار".