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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يعقد اجتماعا مع نظيريه السعودي والسوري بنيويورك

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان ولافروف

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات في نيويورك مع نظرائه من دول أخرى بعضها عربية، وسيلتقي وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، عقد لافروف اليوم مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي ورئيس الدورة الـ76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شهيد.

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وأكد الوفد الروسي، أن لافروف سيلتقي اليوم أيضا كلا من وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وفرنسا جان إيف لودريان وكوبا ادواردو رودريغيز بارييا، بالإضافة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

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