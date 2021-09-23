وزير الخارجية الروسي يعقد اجتماعا مع نظيريه السعودي والسوري بنيويورك

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات في نيويورك مع نظرائه من دول أخرى بعضها عربية، وسيلتقي وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، عقد لافروف اليوم مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي ورئيس الدورة الـ76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شهيد.

وأكد الوفد الروسي، أن لافروف سيلتقي اليوم أيضا كلا من وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وفرنسا جان إيف لودريان وكوبا ادواردو رودريغيز بارييا، بالإضافة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.