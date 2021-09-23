برلماني : يجب إطلاق عروض جاذبة لتنشيط السياحة وخفض أسعار الفنادق

طالب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إطلاق عروض جاذبة متنوعة لتنشيط السياحة الداخلية وخفض أسعار الإقامة بالفنادق.

وأكد “أبو الحمد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة السياحة وضعت خطة جيدة للتسويق ولكن ينبغي ان تكثف الوزارة جهودها لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر، لافتا الى أهمية إعداد خطة كاملة للتسويق والدعاية للسياحة المصرية بنوعيها الداخلية والخارجية وذلك تمهيدا لمواصلة النشاطات السياحية دون عوائق وذلك لفترة فيما بعد الجائحة.

وأكمل النائب حديثه قائلا:"محافظة الأقصر تمتلك ثلثي أثار العالم، تحتاج إلي مزيد من التركيز علي كافة المشكلات التي تواجه المشتغلين بالخدمات الأثرية من بازارات وغيرها.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عقد اليوم اجتماعاً موسعاً مع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية لمتابعة مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحة الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.



وخلال الاجتماع، وجه الوزير بإجراء بعض التعديلات على هذه الاستراتيجية بحيث تشمل محاور رئيسية عامة وبصورة أعمق، وأن تعمل أيضا فى إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتتمية المستدامة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى إبرازها لبعض المشاريع السياحية الهامة، ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك الأنواع والأنماط المختلفة للسياحة في مصر مثل سياحة اليخوت والسياحة البحرية وغيرها.



وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم عمل ورشة عمل مصغرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه المحاور، ومن ثم يتم عقد اجتماع موسع مع بيت الخبرة الإيطالي الذي يقوم بإعداد هذه الاستراتيجية للتنسيق معه فيما توصلت إليه اللجنة ليتم تضمين ذلك فى الاستراتيجية.



الإستراتيجية الإعلامية الترويجية



تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تختلف عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر الى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.