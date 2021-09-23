اللجنة البارالمبية: تكريم الرئيس السيسي للأبطال فخر لهم واعتزاز

علقت حياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، على تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، قائلة: "شهادة تقدير من الدولة على الجهد المبذول خلال السنوات الأربع الماضية".



وأضافت "حياة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة "، أن الرئيس السيسي حرص على تلبية طلباتهم والاستماع لآرائهم، موضحة: "الأبطال البارالمبيون أشادوا باهتمام الرئيس السيسي بأصحاب الهمم الخاصة وحرص الدولة على انخراطهم في المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة".



وأكدت حياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية،: "تكريم الرئيس السيسي للأبطال البارالمبيين يعتبر فخر لهم واعتزاز"، مشيرة إلى أن حديث الرئيس السيسي للأبطال البارالمبيين كان كحديث الأب لأبنائه".

شاهد .. لحظة تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في بارالمبياد طوكيو

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.