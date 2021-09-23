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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التعاون الثلاثي بقيادة أمريكا.. قلق بالغ في الصين بشأن الغواصات النووية

الصين
الصين

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بشأن الغواصات النووية، مشيرة إلي أن هذه الخطوة تعمد إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وإثارة سباق تسلح، وتهديد الاستقرار الإقليمي، وتقويض الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن “ثمة اعتقاد سائد في المجتمع الدولي بأن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطرا جسيما يتمثل في انتشار الأسلحة النووية، ما ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية، إلي أنه من المحتمل أن تصدر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أستراليا، يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 90% أو أكثر، وهو مادة نووية تستخدم في صنع الأسلحة.

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وأوضح تشاو لي جيان، أن الصين تحث الدول الثلاث على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي، ونبذ العقلية التي تعود لحقبة الحرب الباردة والمنظور الجيوسياسي الضيق".

كما أكد علي أهمية إلغاء هذا القرار الخاطئ، والوفاء بعدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيد الدولي، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

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