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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تودع الكتاب الورقي وتبدأ عصر التحول الرقمي والكتاب الإلكتروني.. وتأكيد جاهزية الجامعة والمنصات الإلكترونية لبدء العام الدراسي الجديد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نائب رئيس جامعة حلوان: لا وجود الكتاب الورقى العام الدراسي القادم 

 

نائب رئيس جامعة حلوان: الجامعة  تقدم العديد من الخدمات الطلابية من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات.

 

رئيس جامعة حلوان: الى أن الجامعة تستعد  لبدء الدراسة طبقًا للنظام التقليدي( ما قبل أزمة كورونا)

 

 

يتوجه التعليم العالي المصري إلى اسلوب جديد وحديث في تقديم الخدمة التعليمية للطالب ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، لذا فتستعد الجامعات المصرية لتطبيق الكتاب الالكتروني ، لتكون بمثابة نقلة كبيرة وهامة في مجال التعليم العالي في مصر.

 

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بضرورة الاهتمام وتفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني فإن جامعة حلوان سوف تبدأ تطبيق الكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/2022 .


وصرح الدكتور "رفاعي" فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/2022 فى يتم إختفاء الكتاب الورقي وتحول جميع كليات الجامعة الى الكتاب الالكتروني، وذلك يأتي في إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي على كافة المستويات والأصعدة وبما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية .

جامعة حلوان: المنصة الإلكترونية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان أن  الجامعة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها الطلاب، وان العام الدراسي الجديد سوف يشهد تحول كبير فى نظام الدراسي فسوف تكون المقررات الدراسية جميعها إلكترونية مع بداية الفصل الدراسي الأول ولن يكون هناك مقررات ورقية.


فى إطار متصل أكد الدكتور حسام رفاعي على جاهزية المنصة الإلكتروني الخاصة بالجامعة، فى إطار استعدادات بدء العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

 

وأوضح الدكتور رفاعي فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن كليات جامعة حلوان سوف تقوم بتوفير المقررات الدراسية للطلاب على المنصة الإلكتروني الخاصة بالجامعة وذلك فى إطار تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني مع بداية من العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/2022 .


واستطرد نائب رئيس جامعة حلوان أن المنصة الإلكتروني بالجامعة تم عمل تحديث لها لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد الطلاب الكبير مع بداية العام الدراسي بالجامعة، هذا بالإضافة إلي الخدمات الطلابية الأخرى التي تقدم إلى الطلاب من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات.

جامعة حلوان: نستهدف رفع تصنيفنا الدولي بصقل مهارات البحث العلمي

جدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الى أن الجامعة تستعد  لبدء الدراسة طبقًا للنظام التقليدي( ما قبل أزمة كورونا) حيث ستكون الدراسة وجها لوجه بين أعضاء هيئة التدريس و الطلاب وقد تم إعداد الجداول على هذا النحو.


7.5 مليار جنيه ترصدها الدولة التحول الرقمي

وكان قد قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة رصدت 7.5 مليار جنيه في مجال التحول الرقمي وأن التحول يعني بنية تكنولوجية معلوماتية كبيرة لكي تتمكن كل جامعة من توفير الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى خدمات تعليمية لأعضاء هيئة التدريس وتدريب الطالب للتحول الرقمي بحيث نتحدث ايضا عن كتاب إلكتروني هو مرحلة من المراحل للتحول الرقمي داخل جامعات.

والخدمات الرقمية في الجامعات ستشمل الخدمات البحثية للباحثين وبالتالي عند توفير الدولة 7.5 مليار جنيه فهو مبلغ ضخم سنجد آثاره خلال السنوات القليلة القادمة بحيث تتحول الجامعات المصرية لتحول متميز جدا.

 

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