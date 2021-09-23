مريم الدباغ تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية مريم الدباغ، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بأحدث إطلالة لها.

وظهرت مريم الدباغ بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود وسترة منقوشة، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها، وعلقت "هل اقع في الحب أم أنا بالفعل مجنون بالحب ؟؟ 🔥❤️".



وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.



وتدور أحداث المسلسل حول جاسوسة اسمها كارما، والتي تلعب شخصيتها النجمة دارين حداد.