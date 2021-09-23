طلع علينا قرش في التصوير.. ناهد السباعي تكشف كواليس فيلم ماكو

كشفت الفنانة ناهد السباعي، كواليس فيلم ماكو، مضيفة: "الفيلم تشارك به مجموعة من النجوم الشباب والقصة حقيقة".

وتابعت السباعي خلال حواره ببرنامج "لايت شو" والمذاع عبر قناة " الحياة"،: "جزء من قصة الفيلم تناقش فكرة حقيقية، ولكن تجسيد العمل هي المرة الأولي من نوعها في العالم العربي".

وأوضحت: "طلع علينا قرش وقت التصوير والحمدلله مكنتش معاهم، مردفة: "مكنتش متوقعة النجاح الكبير ده للفيلم".

وأكملت السباعي: "التحضير للفيلم، المعروض حاليا بدور السينما، أخذ وقتا طويلا لأنه لأول مرة ينفذ فيلم مصري بهذا الشكل".