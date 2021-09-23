تعرف على دور جامعة حلوان فى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة

حرصت جامعة حلوان على المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ أن تم الإعلان عنها بهدف الارتقاء ببعض المناطق الموجودة بجوار الجامعة لتحسين مستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة .



قال الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة فى مبادرة حياة كريمة، وان الجامعة تقوم بإطلاق قوافل تنموية متكاملة فى العديد من المجالات سواء كانت (توعوية- طبية- تثقيفية- محو الأمية) فى القرى والمناطق المتواجدة بجوار الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح مهدي بأن مبادرة حياة كريمة تضم عدة محاور من بينها : الطبية، والتوعوية، والتعليمية في مجال محو الأمية، والتثقيفية، وريادة الأعمال، والورش الفنية .



وقال الدكتور حسام رفاعي خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن مشروع جامعة حلوان "ارتقاء وتطوير متكامل لمنطقة كفر العلو" وأن خطة العمل التي تمت في إطار رؤية مصر2030 وخطة الجامعة الاستراتيجية التي مر بها المشروع واستغرقت عامان ولم يتوقف العمل رغم ظروف الجائحة وتم عرض المرحلة التمهيدية ثم المرحلة التنفيذية، وتم إيضاح أهمية الاستدامة وتقييم الأثر لصالح المواطنين، بالتعاون مع سكان المجتمع والقيادات وممثلي النواب ومجلس الشيوخ و قال قمنا بعقد العديد من بروتوكولات التعاون، حيث تعتبر كفر العلو من أكبر المناطق العشوائية في حلوان، وتم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية، للتباحث ودراسة احتياجات المجتمع وتم التطوير وفقا لمبادرات الدولة، وتم النزول إلى المناطق الأكثر احتياجا وتم الاعتماد على العديد من طلاب جامعة حلوان من القاطنين بالمنطقة واعدادهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعهم ، وتم التطوير بمشاركة عدد من كليات الجامعة والمراكز البحثية واتحاد طلاب جامعة حلوان وذلك للاستمرار في المجتمع.

بالإضافة الى العمل على محور محو الأمية وبدأنا بفصل ووصلنا الآن إلى ٤ فصول، كما تم إنشاء وحدة ريادة الأعمال بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي، هذا بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية من كليات التمريض والطب والصيدلة، كما تم تنظيم حملات توعوية ضد فيروس كورونا ومستمرين في تطوير منطقة كفر العلو والعديد من المناطق المحيطة بالجامعة .