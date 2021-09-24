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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يوم لغة الإشارة العالمي.. البحوث الإسلامية يعلن مفاجأة للصم والبكم

الدكتورة إلهام شاهين
الدكتورة إلهام شاهين

يوم لغة الإشارة العالمي.. احتفت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بـ يوم لغة الإشارة العالمي. 

يوم لغة الإشارة العالمي

وكشفت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، عن مفاجأة لأصحاب الهمم من الصم والبكم، وذلك من خلال تعلم واعظات الأزهر للغة الإشارة كي يتم استخدامها من خلال الحملات والمبادرات والفعاليات المقبلة. 

يوم لغة الإشارة العالمي

كما احتفت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بـ يوم لغة الإشارة العالمي. 

وقال مركز الأزهر، إن الإسلام كرم الإنسان، واحترم إنسانيّتَه، وشرع من التشريعات ما يحفظ مصالحَه، ويعينه على أداء رسالته، موضحاً أن الشريعة أولت أصحابَ الهمم والاحتياجات الخاصّة تقديرًا واهتمامًا كبيرين بما يصون إنسانيّتَهم وكرامتهم، ويجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمعات، فلم يفرّق بينهم وبين غيرهم في التكليف، وأزال عنهم كل مشقّة.

وشدد على أنه في التاريخ الإسلامي نماذج مشرفة من أصحاب الهمم الذين تبوأوا مكانة عليا في علوم الدين، ومواقع التأثير في المجتمع.

 تكريم المبصرين

قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بتكريم مجموعة من أبناء جامعة الأزهر من أصحاب الهمم، الذين يبصرون بقلوبهم.

وعبر الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن سعادته البالغة وهو يجلس مع هذه النماذج المضيئة من أبناء جامعة الأزهر، الذين استطاعوا أن يقهروا الظلام، ويتغلبوا على جميع التحديات، ويثبتوا أنفسهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وقام نائب رئيس الجامعة بالحديث مع هذه النماذج المشرفة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي هذه النماذج المضيئة رعاية واهتمامًا كبيرين، لافتًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وسعادة رئيس الجامعة يؤكدان دومًا على رعايتهما ودعمهما لهذه النماذج المشرقة التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في جميع المحافل التي يوجدون فيها، مؤكدين على أنهم خير سفراء لجامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بمنسوبي الجامعة، سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس، أم الموظفين أم الطلاب.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات، عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية السابق، عضو اللجنة، وشام علي، مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.
جدير بالذكر أن المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قام  بتكريمهم ومنحهم درع الجامعة، وشهادة تقدير لكل واحد منهم، وهم:
- أحمد حسانين.
- حسن علام.
- صالح فوزي.
- محمد الأعرج.
- مصطفى البحيري.

 

 

يوم لغة الإشارة العالمي البحوث الإسلامية الدكتورة إلهام شاهين الواعظات واعظات الأزهر تكريم المبصرين

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