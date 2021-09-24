عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليم الكبار: إعلان هذه المحافظات خالية من محو الأمية خلال عام ونصف

محو الأمية
محو الأمية

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، إن حركة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر انتقلت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "عمري"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الرئيس السيسي وجه في مبادرة حياة كريمة بالتواجد في المناطق الريفية والأكثر فقرا وإطلاق برامج محو أمية في الريف المصري"، موضحا: "أساس التنمية الحقيقية والمستدامة لأى مجتمع من المجتمعات لا يكون إلا من خلال التعليم".


وأكد: "القيادة السياسية المصرية اهتمت بتعليم جميع المصريين النظامي وغير النظامي.. والأمية تتركز في المناطق الريفية وصعيد مصر والمناطق الأكثر فقرا"، مردفا أن هناك دعم من القيادة السياسية لقضية تعليم وتعلم الكبار.

 

وأشار: "الأمية تعتبر أعلى المحافظات المصرية في محو الأمية بنسبة 37.5%"، موضحا: "في خلال عام ونصف سيتم إعلان 6 محافظات حدودية خالية من محو الأمية وهي ومحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد".

ترشيحاتنا

نبيل عبد الفتاح : هناك تشريعات بها قيود على المعتقدات والحريات الدينية

حقيقة استجابة الدعاء بعد عدية يس

هذه عقوبة الوافدين في قانون مكافحة التسول بالسعودية

أخبار التوك شو.. السيسي: خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم وخاصة في أفريقيا.. وبكري يكشف مؤامرة على مصر أحبطها المشير طنطاوي

التعادل السلبي يحسم مباراة برشلونة و قادش في الدوري الإسباني

تعليقا على لقاء شكري وبلينكين .. دبلوماسي سابق: مصر "سوبر باور" الشرق الأوسط | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

رجعنا القاهرة.. شقيق عادل إمام يرد على شائعة إصابة الزعيم بـ كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ