تعليم الكبار: إعلان هذه المحافظات خالية من محو الأمية خلال عام ونصف

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، إن حركة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر انتقلت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "عمري"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الرئيس السيسي وجه في مبادرة حياة كريمة بالتواجد في المناطق الريفية والأكثر فقرا وإطلاق برامج محو أمية في الريف المصري"، موضحا: "أساس التنمية الحقيقية والمستدامة لأى مجتمع من المجتمعات لا يكون إلا من خلال التعليم".



وأكد: "القيادة السياسية المصرية اهتمت بتعليم جميع المصريين النظامي وغير النظامي.. والأمية تتركز في المناطق الريفية وصعيد مصر والمناطق الأكثر فقرا"، مردفا أن هناك دعم من القيادة السياسية لقضية تعليم وتعلم الكبار.

وأشار: "الأمية تعتبر أعلى المحافظات المصرية في محو الأمية بنسبة 37.5%"، موضحا: "في خلال عام ونصف سيتم إعلان 6 محافظات حدودية خالية من محو الأمية وهي ومحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد".