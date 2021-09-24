نيللي كريم: قلبي جمد وبطلت أعيط

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “يوم ليك” مساء الخميس مع الإعلامية سمر يسري.

وقالت نيللي كريم:"قلبي جمد في الحياة، وبنسبة كبيرة بطلت أعيط ومش حساسة زيادة عن اللزوم، وأصبحت أكثر هدوءًا في المواقف، أنا قليلة الكلام عموما وفي البرامج مكنتش واخدة راحتى وكنت بجاوب على قد السؤال، ساعات بتفرج على حواراتى القديمة هبلة أوي بس بتفرج بابتسامة لأنى في المرحلة دي كنت كده وكل حاجة ولا وقتها ومكانها".

وقامت الفنانة نيللي كريم بالغناء مع فرقة المدفعجية، لأغنية "دولا دولا"، وتفاعلت الإعلامية سمر يسري وجميع الحاضرين داخل الاستديو مع الأغنية.



تقدم الإعلامية سمر يسرى، برنامج "يوم ليك" علي قناة الحياة بعد أن استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على محاورة كبار النجوم في مصر والوطن العربى، وانتزاع أقوى التصريحات من ضيوفها دون التجريح في حياتهم الخاصة من خلال برنامج "يوم ليك" المذاع على قناة الحياة، والذى حل خلاله ضيوف كبار، مثل: راغب علامة وهند صبرى ومحمد الشرنوبى وغيرهم.