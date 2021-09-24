عاصم حماد البديل .. طارق محروس على أعتاب الرحيل عن يد الأهلي |خاص

أقترب النادي الأهلي من إعلان إقالة طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الحمراء، بعد خسارة مباراة الزمالك عصر أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي رفض ذكر اسمه، أن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد عقد جلسة مع عاصم حماد من أجل توليه المسؤولية خلفاً لطارق محروس.

وكان عاصم حماد قد توج مع النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي ولقبي بطولة الدوري المحلي بين أعوام 2016 و 2018.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي قد خسر بطولتي الدوري المحلي والسوبر الإفريقي على يد الغريم التقليدي نادي الزمالك تحت قيادة طارق محروس بينما نجح في التتويج ببطولة كأس مصر لكرة اليد.