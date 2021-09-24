بـ طرق جديدة ومختلفة.. أغنية "أنا قولتهالك من أولها" مع لؤي

حل المطرب لؤي، ضيفا ببرنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة on، أمس الخميس.

وقام لؤي بغناء أغنية أنا قولتهالك من أولها، بطريقة كوميدية مع أبله فاهيتا علي شكل الأغاني الشعبية، الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين بالإستديو.

وكشف لؤي خلال الحلقة عن بدايته مع الغناء منذ كان طالبا فى المدرسة، قائلا: "كنت بغنى رفضك يا زمانى وقلبى عاشقها فى الطفولة".

وأشار لؤي إلي أنه درس فى كلية التربية الموسيقية وبعدها درس السياحة والفنادق، وسألته فاهيتا هل يجيد العزف على آلة موسيقية، وأجاب بأنه يجيد "الصفير" ويعزف ألحان الأغنيات صفيرًا، وبالفعل قدم موسيقى بيتوهفن و"أه لو لعبت يا زهر" ، و"حرمت أحبك"، كاشفا انه أبيه وأمه وعمه يجيدون الغناء.

وانطلق الموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" في شهر سبتمبر الجاري، باستضافة النجمة سميرة سعيدة، التي قدمت خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة وذكرياتها الفنية، وأجابت عن أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني.

