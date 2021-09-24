وائل جمعة يكشف موقف كيروش من ضم مصطفى محمد لمعسكر المنتخب

كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر، موقف الجهاز الفني من ضم مصطفى محمد.



وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": "كارلوس كيروش سيعلن قائمة منتخب مصر، صباح يوم الـ 26 من سبتمبر، وعن انضمام مصطفى محمد للمنتخب، فلا يوجد تقرير كتب أدان مصطفى محمد أو عقوبة ضده، فنحن كجهاز فني ما الذي نفعله".

وتابع: "بأمانة إذا حدث معنا موقف مصطفى محمد، وهذا المدرب متواجد لكان الموضوع مختلف تمامًا، ولكن بعد المباراة لا يوجد إدانة لمصطفى ولا نعلم إلى من وجه اللاعب فعلته، وفي الوقت ذاته الجميع يتفق أنه تصرف خطأ من مصطفى محمد، ولكن من يملك تأكيدًا أن فعل اللاعب موجه إلى شخص معين".

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف نادي جالاتا سراي التركي، من تفعيل بند الشراء في عقد لاعبه مصطفى محمد.

وذكرت صحيفة “ Fanatic” التركية أن مصطفى محمد أصبح بائسًا ومخيب للآمال في نادي جالاتا سراي، بعد استمرار غيابه عن التسجيل مع فريقه جالاتا سراي.

وأشارت الصحيفة أنه بأداء مصطفى محمد الحالي، فأن تفعيل نادي جالاتا سراي لعقد شراء اللاعب من الزمالك يبدو أمرًا صعبًا.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 12 مباراة حتى الآن في الموسم الجديد، دون أن يسجل أي هدف، كما أنه لم يسجل أي هدف مع الفريق منذ شهر مايو الماضي.

وانتقل مصطفى محمد في شهر يناير الماضي لفريق جالاتا سراي التركي قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية مقابل 4 مليون دولار.