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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء إسماعيل عتمان يكشف تفاصيل إذاعة بيان تنحي مبارك من ماسبيرو.. فيديو

اللواء إسماعيل عتمان،
اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق

كشف اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق، تفاصيل إذاعة بيان تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك من ماسبيرو. 
 

وقال اللواء إسماعيل عتمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” إن المشير طنطاوي أمر بإذاعة بيان تنحي مبارك في توقيت محدد، متابعا : “وصلت لماسبيرو بنفسي حاملا شريط تنحي مبارك ولم يكن أحد في ماسبيرو يعلم طبيعة مهمتي بإذاعة بيان التنحي”.

 

وأضاف مدير الشئون المعنوية الأسبق، أنه ترك سيارته في ميدان عبد المنعم رياض وسار على الأقدام لمبنى ماسبيرو ودخل المبنى بصفته الشخصية وقابل عبد اللطيف المناوي المسئول عن الأخبار، لافتًا إلى إبلاغه في الساعة الخامسة والنصف بإذاعة شريط بيان تنحي مبارك في الساعة السادسة مساءً.

المشير طنطاوي كان له دور خيري تجاه المجتمع

وأوضح اللواء إسماعيل عتمان، أن المشير طنطاوي كان له دور خيري تجاه المجتمع، مؤكدا أنه كان يساعد أي شخص يحتاج إلى المساعدة من أفراد القوات المسلحة مهما كان راتبه.

 

وأشار  اللواء إسماعيل عتمان، إلى أن المشير طنطاوي كان قائدا وأبا وإنسانا، مؤكدا أنه حافظ على  مصر والقوات المسلحة. 

 

ولفت إلى أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية كان من أصعب المواقف التي واجهناها بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن سرية صاعقة قامت بإخلاء موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء الأزمة.

 

وتابع اللواء إسماعيل عتمان، أن المشير طنطاوي حذر من إصابة أي مواطن مصري أثناء أزمة السفارة. 

اللواء إسماعيل عتمان الشئون المعنوية تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك المشير طنطاوي يناير 2011

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