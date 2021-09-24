البرهان : لولا الظروف الانتقالية لما كانت القوات المسلحة موجودة في مؤسسات الحكم

قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة يجب أن ترعى الانتقال الديمقراطي ويجب أن تمنع العابثين به خاصةً من القوات العسكرية لذلك وجود القوات المسلحة أملته ضرورات المرحلة وفي المستقبل عندما يتم انتخاب حكومة مدنية حتمًا ستخرج القوات المسلحة خارج المعادلة السياسية .

وأضاف عبد الفتاح البرهان خلال حواره المذاع على قناة “العربية ”،أنه لولا الظروف الإنتقالية لما كانت القوات المسلحة موجودة في مؤسسات الحكم ولكن ظروف الانتقال حتمت وجودها لأن كما نعلم أن الشراكة نشأت بين هذه المكونات لأن الشارع الذي فجر الثورة لم ينتخب شخص بعينه .

وأكد عبد الفاح البرهان،أن كل القوى التي شاركت في التغيير كانت موجودة سويًا ومن ضمنها القوى العسكرية لذلك الجميع شركاء في هذا الأمر وعلى الجميع أن يشعروا بخطورة عدم توحد هذه القوى .



وفي هذا السياق :قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كاملة الأركان وكانت ستدخل البلاد في دوامة، مؤكدًا أن لديه معلومات استخباراتية عن المتورطين في محاولة الانقلاب.

وأضاف البرهان : "نستشعر الخطر الذي يحيق ببلادنا وهناك انقسامات بين القوى السياسية وطلبنا منهم التوحد للحفاظ على وحدة السودان ولن يتغير شكل الشراكة لكن لابد من العودة إلى قوى الثورة".