ما هي احتياطات السلامة لسباحة آمنة بظل انتشار كورونا؟

عندما يكون الطقس دافئًا ، لا يوجد شيء أكثر إنعاشًا من زيارة المسبح في الهواء الطلق والغطس في الماء، خلال الأشهر الأكثر برودة تتضاعف دورات السباحة في الداخل كتمرين رائع ، بالإضافة إلى الاسترخاء.

كان المسبح نفسه يعتبر مكانًا آمنًا نسبيًا خلال الموجات الأولية لوباء فيروس كورونا المستجد، ولكن هل متغير دلتا الأكثر عدوى يغير المعادلة؟ يقدم طبيب أمراض الرئة والرعاية الحرجة جوزيف خبازة ، طبيبًا ، تحديثًا لسلامة السباحة أثناء أنتشار فيروس كورونا المستجد.

ما الذي يجعل متغير دلتا مختلفًا؟



يعتبر متغير دلتا من فيروس كورونا أكثر عدوى وقابلية للانتقال، يقول الدكتور خبازة: "الشيء الذي يتعلق بمتغير دلتا هو أنه يبدو أنك بحاجة إلى اتصال أقل قربًا ومستدامًا من ذي قبل". " ، كنا نظن أنه كان 10 أو 15 دقيقة من الاتصال الوثيق والمتواصل ولكنه أقصر قليلاً مع دلتا ، فقط لأن هناك الكثير من الفيروسات التي ينتجها الشخص المصاب ، ويبدو أن الفيروس يرتبط أقوى بكثير بالممرات الهوائية العليا لدينا . "

ويضيف الدكتور خبازة أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لأهمية التطعيم. "إذا تم تطعيمك ، فستكون كل هذه المخاوف أقل بشكل كبير من شخص غير محصن، عدم تلقيحها هو أخطر خطوة في الوقت الحالي ، "كما يقول. "حتى قبل فترة طويلة من وجود دلتا ، فإن التجول دون مناعة ضد كورونا يعد خطرًا كبيرًا جدًا في منتصف الوباء."، وذلك وفقا لما نشره موقع health.clevelandclinic.

بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن الفوائد الصحية لممارسة التمارين الرياضية لا يمكن إنكارها ، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تحدث فرقًا، يقول الدكتور خبازة: "في جميع المجالات ، ستكون الأنشطة الخارجية أكثر أمانًا من الأنشطة الداخلية ، خاصة الآن بعد أن أصبح هناك المزيد من المتغيرات المعدية"، "باستخدام متغير دلتا ، أنت تصنع الكثير من النسخ الفيروسية في أنفك وفمك، يتطلب الأمر تعرضًا أقل بكثير واتصالًا وثيقًا بشخص آخر لنقله ".

يمكن أن تساعدك معرفة بيئتك ومعرفة من ستكون موجودًا في تقييم المخاطر، يقول الدكتور خبازة: "إذا كنت ذاهبًا إلى مركز استجمام مجتمعي ، فيمكنك الأخذ في الاعتبار المعدلات المحلية للعدوى ومعدلات التطعيم حتى يكون لديك شعور عام بالمخاطر المتصورة". في نهاية المطاف ، ينتشر الفيروس عن طريق انتقاله من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي أو قطرات الهباء الجوي، الشيء الرئيسي هو تجنب الاتصال الوثيق والمستمر مع الأشخاص الذين لا تعرفهم، ستكون هذه هي الطريقة الرئيسية لتجنبها ، كما كانت طوال الوباء ".

هل السباحة آمنة؟



يعد القفز ببساطة في حمام السباحة للاسترخاء أو ممارسة بعض التمارين أمرًا آمنًا، يقول الدكتور خبازة: "إن الفيروس لا ينتقل عن طريق الماء". "بشكل عام ، لا يعيش الفيروس في الماء ، لذلك لن ينتشر جيدًا في الماء."

ويترتب على ذلك أن حمامات السباحة الخارجية تعد خيارات أفضل من المسابح الداخلية وهي خيار رائع خلال الأشهر الأكثر دفئًا ، على الرغم من أنها للأسف غير ممكنة عند تساقط الثلوج. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الأنشطة البرية ، فإن مقدار ما تفعله (أو لا تفعله) يمكن أن يُحدث فرقًا، وهذا يعني أن حجم المسابح مهم فالمجمعات الأكبر التي تحتوي على مساحة تنتشر فيها مخاطر أقل كما هو الحال بالنسبة للبيئة.

كما أن الحركة تحدث فرقًا في الإرسال. يقول الدكتور خبازة: "عندما تسبح لممارسة الرياضة وللمتعة ، فأنت تتحرك دائمًا"، "لست على اتصال وثيق ومستمر مع الآخرين. ستكون منخفضة المخاطر إلى حد ما لأنك تمر فقط "، يشبهه بمتجر البقالة ، حيث تمر فقط بأشخاص في الممرات، "إنها مختلفة قليلاً عن الممرات الموجودة في حمام السباحة ، حيث من المحتمل أن تتنفس بثقل ، ولكن أثناء التمرير ، من الصعب جدًا نقل الكثير أقل من ذلك ، إذا توقفت معًا وتحدثت وجهًا لوجه قليلاً في حوض السباحة."

ما هي احتياطات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا التي يمكنك اتخاذها خارج المسبح؟



تُعد المسافة والكمامة من احتياطات السلامة السهلة التي يجب اتخاذها خارج الماء ، على الرغم من أنه لا يجب عليك ارتداء قناع في المسبح ، لأنك لن تكون قادرًا على التنفس بمجرد أن يبتل، يقول الدكتور خبازة: "لكن أي شيء آخر حول المسبح ، سواء كانت تنازلات أو غرف خلع الملابس ، وبعد المسافة من الأشخاص ثم ارتداء قناع في تلك الأماكن سيمنحك طبقة إضافية من الحماية". "لن تندم أبدًا على توخي الحذر الشديد ، خاصة عندما يسمح لك بقضاء بعض أوقات الفراغ التي فاتتك في العام ونصف العام الماضي أو نحو ذلك."

تحتوي العديد من حمامات السباحة الخارجية والداخلية على متطلبات قناع على أسطح حمام السباحة ، على الرغم من أنه يجب على المستفيدين أيضًا أن يتباعدوا حيثما أمكن، يقول الدكتور خبازة: "القناع وحده ليس مثاليًا ، لكنه جيد". "وبعد ذلك ستكون المسافة بالإضافة إلى القناع أفضل، المسافة والقناع ، بالإضافة إلى التطعيم إنها مجرد طرق تجعل من الصعب على الفيروس الوصول إليك، ستعمل كل طبقة تضعها على تقليل المخاطر بشكل أكبرومع ذلك ، فإن أهم طبقة هي التطعيم، إذا تم تطعيمك فإن أي شيء تفعله سيكون أكثر أمانًا في جميع المجالات ".

ومع ذلك ، هناك شيء واحد لا يجب بالضرورة أن تشعر بالقلق الشديد بشأنه وهو الإصابة بـ COVID-19 عن طريق اللمس، "لحسن الحظ ، نحن نرى أن الكثير من عمليات التنظيف العميق وتنظيف نقاط الاتصال السطحية ربما لا تكون ذات عائد مرتفع كما ربما اعتقدنا في البداية في وقت مبكر من الوباء، يقول الدكتور خبازة: "اعتقدنا سابقًا أنه كان هناك الكثير من انتقال العدوى عن طريق الاتصال ، حيث لمست السطح الملوث ، ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك". "يمكن أن يكون هذا بالتأكيد وسيلة انتقال ، ولكن الكثير من السيناريوهات يجب أن تنخفض حتى تكون طريقة للإصابة بالعدوى."

