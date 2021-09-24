عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الفوز بالسوبر.. راندا البحيري توجه رسالة لـ عبدالحميد بسيوني

صدى البلد

وجهت الفنانة راندا البحيرى رسالة للكابتن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بعد فوز طلائع الجيس بالسوبر المصرى على حساب النادى الأهلى.

 

ونشرت رانداالبحيرى صورة لـ عبد الحميد بسيوني عبر إنستجرام، وعلقت: “تحية لهذا المدرب المحترم.. عبد الحميد بسيوني”. 

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة  ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى  لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع  وحسن مجدي

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط

وأهدر كلا من بدر بنون وقفشة  ومحمد شريف  للأهلي  وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش 

نادي طلائع الجيش الفنانة راندا البحيري محمد مجدي قفشة النادي الأهلي

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الله تعالى حرص على مواساة الأنبياء والأولياء في محنتهم

فرصة أخيرة.. إنبي طوق نجاة موسيماني أمام جماهير الأهلي

بخطوة واحدة.. كيف تحافظ على حياة شخص تعرض لـ العض من سمكة قرش

كل ما تريد معرفته عن خدمات برنامج سكني السعودي

وزيرة الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في أسوان اليوم

وزير دفاع طالبان يأمر بشن حملة ضد انتهاكات عناصر الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإصابات تخطت الـ 700 حالة.. احذر عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

مفاجآت سارة عن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ