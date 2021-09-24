بعد الفوز بالسوبر.. راندا البحيري توجه رسالة لـ عبدالحميد بسيوني

وجهت الفنانة راندا البحيرى رسالة للكابتن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بعد فوز طلائع الجيس بالسوبر المصرى على حساب النادى الأهلى.

ونشرت رانداالبحيرى صورة لـ عبد الحميد بسيوني عبر إنستجرام، وعلقت: “تحية لهذا المدرب المحترم.. عبد الحميد بسيوني”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط

وأهدر كلا من بدر بنون وقفشة ومحمد شريف للأهلي وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش