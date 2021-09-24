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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تركيب أول برج اتصالات داخل مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

الريف المصري
الريف المصري

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن   بدء تركيب أول برج إتصالات داخل أراضى المشروع القومى "المليون ونصف المليون فدان"  بمنطقة المغرة جنوب العلمين، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة مؤخراً من جانب الشركة، برئاسة اللواء عمرو عبد الوهاب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد - من أجل سرعة مد وتجهيز شبكة الإتصالات وتركيب أبراج إرسال المحمول داخل أراضى المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان فى منطقة المغرة.

 

تشمل أعمال تجهيز شبكة الإتصالات إنشاء وتركيب عدد ٤ أبراج إرسال داخل أراضى المشروع فى منطقة المغرة، فى حين تم بالفعل إنهاء التركيبات لعدد ٣ أبراج ربط أخرى تقع عند منطقة العلمين، من المقرر أن تقوم بتقوية الإرسال وربط شبكة الإتصالات داخل أراضى المليون ونصف المليون فدان فى المغرة بالشبكة الرئيسية.

 

هذا، وأضافت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى بيانها الصادر اليوم، أنها تعكف حالياً على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة لتركيب الأبراج ومد الشبكات، وكذا التواصل بشكلٍ يومى مع كافة الأجهزة والجهات المختصة، المعنية بإنهاء وتشغيل شبكة الإتصالات فى المغرة، وذلك استعداداً لبدء التجريب التنفيذى للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتوفير أفضل خدمة إتصالات ممكنة لصالح المنتفعين بأراضى مشروع ال ١.٥ مليون فدان.

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