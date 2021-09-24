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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ليلة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.. تألق عبادي الجوهر وهدى الفهد

اليوم الوطني السعودي
اليوم الوطني السعودي 91

في ليلة الاحتفال بالوطن، التي اقيمت برعاية الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، اكد الجميع في مناسبة ذكرى "اليوم الوطني 91 " ان المملكة العربية السعودية دوما "هي لنا دار" ، فرفرفت الاعلام، وتوشح مسرح جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض باللون الاخضر، وتلاحمت الاحاسيس ، وتعالت الايادي تصفيقا.

واتحدت القلوب انسجاما مع الاغاني الوطنية التي قدمها النجم عبادي الجوهر ، والفنانة السعودية هدى الفهد التي حفرت  اسمها هذه الليلة بحروف من ذهب في سجل الحفلات الغنائية الوطنية، فهي المشاركة الغنائية الاولى لها "لايف" بعد ان قدمتها فنيا روتانا للصوتيات والمرئيات التي تعاقدت معها.

حفل اليوم الوطني 91 بدأ بالسلام الوطني وسط استقبال حافل من الجمهور السعودي الحاضر، تلاه عرض موسيقي من فرقة اطفال السعودية بعنوان "عمري السعودية" من انتاج روتانا، ثم بدأت  الفنانة السعودية هدى الفهد فقرتها بأغنيتها الوطنية الجديدة "هي بس" التي رافقها فيها اداء جميل لفرقة العارض للسامري، وتوالى بعدها تقديم هدى لعدد من الاغاني.

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بعد انتهاء الفقرة الاولى، التقت هدى الفهد في الكواليس مع النجم عبادي الجوهر الذي كان قد وصل المكان وجالسا مع الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات،  فدارت حوارات ونقاشات حول اهمية الحفل لكونه يأتي في مناسبة اليوم الوطني الغالية على القلوب، وسمعت هدى من عبادي الجوهر وأ. سالم الهندي اجمل عبارات التحفيز والتسجيع.

الفقرة الاخيرة في الحفل تسيدها "اخطبوط العود" عبادي الجوهر باغانيه الوطنية والعاطفية فحظي باستقبال كبير من الجمهور الذي وصفه بنوته موسيقية تعزفها الكلمات من القلب للقلب، متوجها بأجمل الامنيات لوطننا الغالي، خاتما عبادي اغانيه بقوله "بلدنا جميلة.. الله يحفظها لنا ويحمي مليكنا"، ليتعالى معه هتاف الجمهور مرددين "ايوة جميلة ربنا يحفظها ويحفظ مليكنا"، فختم كلامه :"والله انتو يا جمهور بلادي ..احلى جمهور".

المفاجأة الجميلة في الحفل تمثلت في تأكيد عبادي الجوهر دعمه لابنة بلاده هدى الفهد، حيث استدعاها في فقرته كي تصعد المسرح، ورحب بها، وقدم معها دويتو نال اعجاب الحضور، فغنيا سويا رائعته "عيونك اخر امالي".

عبادي الجوهر قبل بدأ فقرته كان قد التقى مع اهل الاعلام بحضور أ. سالم الهندي ، متوجها بالشكر والتقدير الى معالي تركي آل الشيخ على كل الجهود التي يبذلها، ومثنيا ومشيدا بفكرة معاليه في دعم الاصوات الشابة واشراكهم في الحفلات التي تقام داخل المملكة ، كما امتدح صوت واخلاق الفنانة السعودية هدى الفهد، وقال 
ان مشاركتها معه في هذا الحفل هي خطوه جيده لها لانها فنانة تستحق الدعم وسيكون لها مستقبل جميل. وكشف عبادي للاعلام بانه سيقدم في الحفل عملين وطنيين.

من جانبها ، عبرت هدى الفهد في لقاءها بالاعلاميين قبل فقرتها الغنائية عن مدى فخرها ان انطلاقتها تزامنت مع اليوم الوطني السعودي، شاكرة الهيئة العامة للترفيه ومعالي تركي آل الشيخ، ومشيدة بدعم روتانا لها.  

وفي لقاء لها داخل الكواليس مع تطبيق "فن_بوكس"، عبرت هدى عن فرحتها بمشاركة عبادي الجوهر هذه الليلة، وتمنت ان تكون ضيفة خفيفة على الجمهور وتستطيع مع الايام كسب محبتهم وثقتهم.

الجدير ذكره انه تم نقل مجريات الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة "روتانا موسيقى" ،واذاعة "روتانا Fm" ،وتطبيق "فن_بوكس".

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المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه روتانا للصوتيات والمرئيات روتانا عبادي الجوهر هدى الفهد

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