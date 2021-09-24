السمري: مصر تواجه بضراوة تهريب المخدرات إليها من دول بها انفلات أمني

قال اللواء مجدى السمرى، المدير السابق لـ مكافحة المخدرات بـ وزارة الداخلية، إن الدولة المصرية لا تنتج المخدرات، ولكنها مستهلكة.

معقبا:" مصر لا تزال تتحمل الانفلات الأمنى فى الدول المحيطة، فيما يخص المخدرات بسبب كثرة إنتاجه و تهريبه لمصر".

وأضاف السمرى، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن مخدر الفودو مدرج بجدول المخدرات منذ عام 2014، معقبا:" الفودو حشيش مصنع".

وتابع المدير السابق لـ مكافحة المخدرات بـ وزارة الداخلية، قائلا:"تأثير سيجارة الفودو الواحد يساوي تأثير 300 سيجارة حشيش".

ولفت مجدى السمرى إلى أن هناك حوالى 400 مادة مخدرة مدرجة بجدول المخدرات، لافتا إلى تجار المواد المخدرة، يخلطون مواد عشبية مثل البردقوش و الدميانة والمرمرية مع مواد كيميائية مثل بودرة الصراصير، والكيتامين، لصنع الاستروكس.

وواضح اللواء مجدى السمرى،أن الدول المحيطة لـ مصر التى شهدت انفلاتا أمنيا بعد 2011 ، شهدت ارتفاعا كبيرا للغاية فى انتاج المواد المخدرة، معقبا:" على سبيل المثال لبنان وبالتحديد منطقة جنوب سهل البقاع اللى مسيطر عليه حزب الله بتنتج جميع أنواع المخدرات".

وتابع: اليمن من أكبر مصادر الهيروين الذى يتم تهريبه لـ مصر، كذلك باكستان وأفغانستان، وسوريا، وليبيا".