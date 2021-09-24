عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة وقود.. مطالب عاجلة بتدخل الجيش في بريطانيا

طوابير سيارات أمام
طوابير سيارات أمام محطات الوقود في بريطانيا

دعا عدد من نواب البرلمان البريطاني، إلى طلب المساعدة من الجيش لتوفير سائقي شاحنات نقل البترول، حيث يهدد النقص في عدد السائقين بحدوث فوضى في عملية نقل البضائع خلال الشتاء المقبل.

 

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقترح النواب طلب مساعدة الجيش كحل مؤقت قصير الأمد لمشكلة نقص عدد سائقي شاحنات نقل البترول، فيما يحذر أصحاب محطات الوقود وتجار البترول بالتجزئة من أن أمامهم 10 أيام فقط للحصول على كمية الوقود المطلوبة لموسم أعياد الميلاد في ديسمبر المقبل.

 

ونبه الاتحاد البريطاني لتجار التجزئة من أن "إنقاذ" موسم الكريسماس لن يكون ممكنًا ما لم تُحل مشكلة النقص الخطير في أعداد سائقي شاحنات النقل الثقيل، وقدر الاتحاد أن عدد السائقين المطلوبين يبلغ نحو 90 ألف سائق.

أبو العيال يعترف.. رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن عدد أولاده الشرعيين وغيرهم

الوقود البيئي.. الكويت تعلن التشغيل الكامل لأحد أضخم مشروعاتها

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء البريطاني ناقش خطة طوارئ تقتضي استدعاء الجيش لقيادة شاحنات نقل البترول إلى محطات التوزيع، ولكن يُعتقد أن الحكومة لن تلجأ إلى تلك الخطة سوى كحل أخير.

 

وتواجه الحكومة البريطانية اتهامات بجر البلاد إلى "شتاء من الفوضى"، مع تدافع أصحاب السيارات على شراء الوقود اليوم، وسط محادثات عاجلة بشأن منح تأشيرات مؤقتة لسائقي الشاحنات الثقيلة الأجانب.

 

وانتشرت صور لمضخات وقود مغلقة وأمامها طوابير سيارات اصطفّت للتزود خوفا من نفاد البنزين، وقالت متحدثة باسم مجموعة "بريتيش بتروليوم": "نواجه مشكلات في إمدادات الوقود في بعض مواقع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، وللأسف رأينا عددا قليلا من المواقع مغلقا مؤقتا بسبب نقص البنزين الخالي من الرصاص والديزل".

وأضافت "نعطي الأولوية لعمليات التسليم إلى مناطق الطرق السريعة والطرق الرئيسية والمواقع الأكثر استخداما ونسعى لتقليل مدة نفاد المخزون".

وبحسب مصدر مقرب من المجموعة، بلغ عدد محطات الوقود المتضررة من النقص بضع عشرات.

وقال وزير النقل جرانت شابس على قناة "سكاي نيوز" إنه تم الخميس "غلق خمس محطات" من بين حوالي 1200 محطة خدمة تديرها شركة "بريتيش بتروليوم"، مشددا على أنه "ليس هناك بائع تجزئة آخر" أبلغ عن إغلاق.

من جهتها، أعلنت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة المالكة لمحطات "إيسو" الخميس أن "عددا محدودا" من 200 محطة في متاجر "تيسكو" تأثرت بهذه المشكلة.

وفي مواجهة مخاوف من نقص البنزين، دعا شابس سائقي السيارات إلى "التصرف كالمعتاد" وعدم القيام بعمليات شراء كبيرة تحت تأثير الذعر كي لا يسوء الوضع.

وقال شابس إن وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق مراكز تدريب السائقين لأشهر، هو "السبب الرئيسي" لنقص السائقين، وهي مشكلة لا تقتصر على بريطانيا.

بريطانيا الوقود البترول سائقي الشاحنات نقل الكريسماس الجيش

موضوعات متعلقة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم سيرجيو راموس

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وارتفاع الوقود

٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو| طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

قائد قوات الدفاع الجوى: نمتلك أحدث الإمكانيات لمواجهة أي تهديدات حالية أو مستقبلية .. ولدينا أعقد منظومة على مستوى العالم

ترشيحاتنا

عضو اللجنة البارالمبية لـ صدى البلد: تكريم الرئيس منح أبطالنا شعورًا بالمساواة

أمريكا: علاقتنا مع مصر استراتيجية ومهمة

مدير المكافحة السابق: مخدر الشابو ينتشر بكثرة في سوهاج .. فيديو

ما السر وراء طول حياة الملكة إليزابيث الثانية؟ .. إليك الروتين

فاضل إيه؟ السيسي يفاجئ مهندسًا بسؤال أثناء تفقده تطوير الدائري|فيديو

وسط فرحة عارمة.. شاهد | استقبال العاملين للرئيس السيسي أعلى كوبري السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

كاشفا كواليس توقيع السيسي له|هاني عبد الهادي: تكريم الرئيس حلم طال انتظاره"خاص"

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

بعد أشهر قليلة.. افتتاح مشروع الربط البري بين السعودية وعمان

بـ41 مليون دولار.. كيف وصل ابن نجريج محمد صلاح إلى خامس اللاعبين دخلا بالعالم؟

بث مباشر.. بيراميدز وسموحة في مواجهة نارية ببطولة كأس مصر

احذر.. أصحاب العقارات معرضون للغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ