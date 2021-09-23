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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو العيال يعترف.. رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن عدد أولاده الشرعيين وغيرهم

بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخيرًا بأن لديه ستة أطفال، وهو سؤال كثيرا ما تفاداه سابقًا في العديد من المقابلات والمؤتمرات الصحفية.

 

رئيس الوزراء البريطاني، في حديثه إلى برنامج “توداي” الذي تبثه شبكة إن بي سي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سأله أحد المحاورين عما إذا كان لديه ستة أطفال، فأجاب بـ "نعم".

كان عدد الأطفال الذين أنجبهم جونسون نقطة نقاش في السياسة البريطانية لسنوات عديدة، بعد أن أصدرت محكمة إنجليزية أمرًا قضائيًا يمنع المؤسسات الإخبارية من الإبلاغ عن وجود ابنة نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج.

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ولدى جونسون أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة واحدة من القضية المشار اليها، وابن من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من العام الجاري.
 

وقال جونسون لشبكة إن بي سي، إن إنجاب طفل وهو في منصبه الحالي بـ “10 داونينج ستريت” - مقر الحكومة البريطانية -  كانت بمثابة تجربة رائعة له، لكنها كانت “تتطلب الكثير من العمل”.
 

وأضاف “أغير الكثير من الحفاضات”.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت كاري جونسون على حسابها عبر انستجرام أن الزوجين كانا يتوقعان طفلًا ثانيًا وكشفت أنها عانت من إجهاض في وقت سابق من العام.
 

ووُلد ويلفريد، ابن الزوجين جونسون وكاري، في أبريل 2020، بعد فترة وجيزة من دخول جونسون المستشفى مصابًا بأعراض كورونا - كوفيد 19 شديدة لدرجة أنه تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.
 

وقال الزوجان منذ ذلك الحين، إن ويلفريد حصل على الاسم الأوسط لنيكولاس تكريما للأطباء الذين قال رئيس الوزراء إنهم أنقذوا حياته بعد مرضه  بـ كوفيد 19.
 

وحسب بي بي سي، من غير الواضح لماذا قرر جونسون الآن تأكيد وجود طفل تجنب الحديث عنه.

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