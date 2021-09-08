بريطانيا.. طرد مشبوه حول مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن فرض طوق أمني حول مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون بداونينج ستريت، بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أغلقت الشرطة البريطانية الطرق بالقرب من البرلمان كإجراء احترازي، بسبب الإبلاغ عن "طرد مشبوه".

وأظهرت لقطات مصورة للموقع، الشارع وهو خالي، بينما تتعامل خدمات الطوارئ مع الحادث.

وكتبت شرطة مدينة وستمنستر على حسابها بموقع "تويتر": "قبل الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء، لاحظ الضباط بالقرب من داونينج ستريت شيئًا مهملاً متجاهلًا.

وأضافت الشرطة "تم فرض طوق أمني في المكان أثناء تحديد ما إذا كان العنصر مشبوهًا"، وبعد ذلك أعلنت أنه تم رفع الطوق بعد التقييم والتحقيق في الطرد المشبوه والذي كشف عنه أنه ليس خطرًا.