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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقود البيئي.. الكويت تعلن التشغيل الكامل لأحد أضخم مشروعاتها

علم الكويت
علم الكويت

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، نجاح التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي يعد أحد أهم وأضخم المشاريع التطويرية في تاريخ القطاع النفطي الكويتي ومن المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر، إن التشغيل الكامل للمشروع يعد حدثا تاريخيا بارزا ليس للشركة فحسب ولكن للقطاع النفطي الكويتي بشكل عام، نظرا لدوره في تعزيز مكانة دولة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية.

وشدد البدر على أهمية المشروع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، مؤكدا مساهمته في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

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وأوضح البدر أن المشروع يعمل على خفض الانبعاثات والملوثات البيئية عبر إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة ومطابقة الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) التي تضع حدودا صارمة للشوائب والملوثات في مختلف أنواع الوقود المستخدم في وسائل النقل والصناعة وغيرها.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي، إن المشروع شهد تحديث وتطوير وتوسعة مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لتصبح الطاقة التكريرية للأولى 454 ألف برميل يوميا وللثانية 346 ألف برميل يوميا من المواد والمشتقات ذات الجودة العالية والصديقة للبيئة.

وأوضح العتيبي أن تصميم وإنجاز جميع وحدات المشروع تم وفق مواصفات متطورة تلبي الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية.

وأضاف أن "الوقود البيئي" يعد من المشاريع العملاقة ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية 2040، مشيرا إلى أن تكلفته الرأسمالية بلغت 4.680 مليار دينار كويتي (15.5 مليار دولار) كان عائد القطاع الخاص المحلي منها قرابة 35% جاءت عبر عقود التنفيذ والتوريد.

وأوضح أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال مراحل تنفيذ المشروع كان من بينها الظروف الصعبة الناجمة عن أمطار شتاء عام 2018 والنتائج المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ما أدى إلى تأجيل وتعطيل تنفيذ الكثير من الأعمال، منوها في هذا الصدد بالكوادر الوطنية التي نجحت بكفاءتها وإخلاصها في تعويض نقص العمالة الوافدة متغلبة على التحديات.

من جهتها، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله وضحة الخطيب، أن المصفاة نفذت حزمتين من ثلاث حزم رئيسية شكلت قوام المشروع وضم كل منها تحالفا مكونا من ثلاث شركات عالمية كبرى.

وأشارت الخطيب إلى أن "المشروع يعمل على خفض محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى في منتجاتنا النفطية والوصول بها إلى نسب متدنية جدا، ما ينعكس لصالح زيادة ربحية وفرص تسويق هذه المنتجات إضافة إلى دوره في المحافظة على البيئة".

وذكرت أن الشركة وفي إطار تعزيز توجهها البيئي، نجحت كذلك في إنتاج وقود السفن منخفض الكبريت وبمواصفات بيئية تلبي الاشتراطات والمعايير المتشددة للمنظمة البحرية الدولية، لتصبح الكويت بذلك من أوائل الدول المنتجة لهذا النوع من الوقود على مستوى العالم.

الكويت الوقود البيئي النفط مشروع اخبار العالم

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