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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة"

هتخلص ورقك جنب بيتك.. 5 مجمعات خدمية تختصر معاناة أهالي سوهاج.. فيديو

انشاء المجمعات
انشاء المجمعات

شهدت محافظة سوهاج طفرة تنمية لم تشهدها من قبل في ظل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وخاصة مركز المنشاة جنوب الإقليم، والذي نال 14 مليار جنيه، من صندوق التنمية والتطوير للمحافظة.

 

عمالاً يرتدون السترات الخضراء، تتحلى ايديهم بالعمل الشاق، وتمتد ايدي كلاً منهم إلى بعضهم البعض كي ينتهون من عملهم على أكمل وجه، فترى الشباب العشريني يقف أعلى الأخشاب كي يبني ويُزين للمواطنين مباني جديدة تجعلهم يحيون حياة كريمة، تخلو من مشقة الوصول إلى مدينة سوهاج؛ كي ينتهون من بعض الأوراق الرسمية بإحدى قطاعات الدولة.

 

وفي هذا الصدد التقى موقع صدى البلد مع المهندس ناير ناصف، التابع للشركة المنفذة لعدة مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن بينهم مشروع المجمعات الخدمية بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

ضبط 130 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

وقال المهندس ناير ناصف خلال لقاءه، إن التطوير بالمنشاة شمل خمسة مجمعات خدمية تضمن ثمانية إدارات من بينهم:"التموين - شهر عقاري - تضامن اجتماعي - مجلس وحدة محلية - مركز تكنولوجي".

 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الجهد والوقت والمال على المواطنين من ابناء مركز المنشاة، حيث لن يحتاج المواطن الذهاب إلى مقرات تلك الإدارات السابق ذكرها بمدينة سوهاج.

 

واستكمل حديثه ل"صدى البلد" قائلاً:"مشروع المجمعات الخدمية بقرية أولاد سلامة تم الوصول إلى نسبة 55% من تنفيذ الأعمال الإنشائية به، حيث بدأنا العمل على المشروع منذ يوم 30 من يونيو 2021، ومن المُقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال فترة زمنية قدرها أربعة أشهر منذ لحظة البدء".

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سوهاج حياة كريمة المهندس المبادرة

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