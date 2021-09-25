سباقات قوية .. تسارع مميز بين وحوش بوشه 911 | فيديو

تحظى سباقات السيارات على شعبية كبيرة بين محبي التسارع والقوة، حيث تتعالى أصوات المحركات، و تتوالى الأرقام القياسية الفريدة بين كبار مصنعي السيارات، وخاصة إلى كان الامر يتعلق بالصانع الألماني المخضرم، وتحت علامة بوشه الشهيرة، والتي تقدم الكثير من الطرازات الفريدة ومنها النسخة الشهيرة 911.

ظهرت في هذا السباق كلا من النسخة بورشه 911 جي تي 3 كاب و992 جي تي 3، حيث تتميز تلك الطرازات بقوة كبيرة جعلتها تتفوق على بعض المنافسين، حيث تستمد النسختين قوتهما من سواعد محرك سداسي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 4000 سي سي، طبيعي التنفس، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 470 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى عجلات النسخة بورشه جي تي 3 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع قابض مزدوج الأداء، وتضم النسختين مظهر رياضي انيق مع مصابيح امامية بيضاوية الشكل على الطريقة الخاصة ببورشه، بالاضافة إلى الارتكاز على عجلات رياضية سرعات مدعومة بجنط معدني انيق يعتمد على تصميم النجمة المتشعبة الشهيرة.

ومن خلال مقطع الفيديو الذي نشرته قناة DANIEL ABT المتخصصة في مجال استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE، تمكنت النسخة جي تي 3 كاب في قطع مسافة الربع ميل خلال توقيت زمني يقدر بـ 11.55 ثانية، بينما جاءت من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.89 ثانية.

بينما استطاعت النسخة بورشه جي تي 3 القياسية أن تقطع مسافة الربع ميل خلال مدة زمنية قدرها 18.66 ثانية، مع قوة تسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.36 ثانية.