افتتاح وحدة زراعة الأعضاء والرعاية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصي

تفتتح جامعة عين شمس وحدة زراعة الأعضاء والرعاية المركزة A، بمستشفى عين شمس التخصصي، في الخليفة المأمون، صباح بعد غدٍ، الأحد، 26 سبتمبر، في تمام الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير.

ويأتي ذلك، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي و لفيف من الأطباء ورؤساء الأقسام.