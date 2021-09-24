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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقيلة صالح يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

عقيلة صالح يكشف حقيقة
عقيلة صالح يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه لن يقرر الترشح للانتخابات الليبية إلا عندما يعلن الفتح عن باب الترشح بشكل رسمي.

وأضاف عقيلة صالح في تصريحات لقناة "218" الليبية، أن ثقته كبيرة في ذكاء الليبيين، ويعلم أنهم يريدون الانتخابات.

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن أي مسؤول في ليبيا سيخضع للتحقيق في كل التجاوزات.

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رئيس النواب الليبي يكشف ملابسات سحب الثقة من حكومة الدبيبة

وبشأن سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبية، قال صالح "انزعج النواب من إبرام الحكومة عقودا بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون".

وأوضح رئيس البرلمان الليبي أنه من حق النواب أن يعارضوا قرار سحب الثقة لا أن يرفضوا قرار البرلمان.

وتابع "على الدبيبة أن يعمل دون تردد في تقديم الخدمات للشباب ودفع الرواتب".

وأشار عقيلة صالح إلى أنه لا توجد أي قيود على عمل الحكومة في الداخل وتستطيع ممارسة عملها للوصول للانتخابات.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

كان مجلس النواب الليبي أصدر، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الليبي خلال الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية 2021 .

وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي إن "مجلس النواب يصدر قرار رقم 6 لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب"، وفقا للموقع الرسمى للمجلس.

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