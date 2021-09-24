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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس النواب الليبي يكشف ملابسات سحب الثقة من حكومة الدبيبة

عقيلة صالح يكشف ملابسات
عقيلة صالح يكشف ملابسات سحب الثقة من حكومة الدبيبة

كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ملابسات سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، قائلا إن النصاب المطلوب لسحب الثقة هو نصف عدد النواب +1 طبقا للمادة 194 من قانون البرلمان.

وأضاف صالح في تصريحات لقناة "218" الليبية أنه تم التصويت على سحب الثقة من خلال رفع أيادي 89 نائبا في البرلمان.

وقال صالح "انزعج النواب من إبرام الحكومة عقودا بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون".

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وأكد رئيس البرلمان الليبي أنه من حق النواب أن يعارضوا قرار سحب الثقة لا أن يرفضوا قرار البرلمان.

وأوضح عقيلة صالح أن اللجان المتحاورة بين البرلمان والأعلى للدولة لم تصل إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية.

وتابع "على الدبيبة أن يعمل دون تردد في تقديم الخدمات للشباب ودفع الرواتب".

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "اتفقنا على المناصب السيادية مع مجلس الدولة وأرسلنا له الملفات لكنه لم يرد علينا حتى اللحظة".

وقال عقيلة صالح إنه لا توجد أي قيود على عمل الحكومة في الداخل وتستطيع ممارسة عملها للوصول للانتخابات.

كان مجلس النواب الليبي أصدر، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الليبي خلال الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية 2021 .

وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي إن "مجلس النواب يصدر قرار رقم 6 لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب"، وفقا للموقع الرسمى للمجلس.

عقيلة صالح ليبيا الانتخابات الليبية الدبيبة الحكومة الليبية

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