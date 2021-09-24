روشتة لعلاج السكر من النوع الأول عند الأطفال.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة، إن السكر من النوع الأول، أشهر أنواع مرض السكري عند الأطفال، وعلاجه يعتمد على أخذ الطفل الأنسولين من 4 إلى 5 مرات يومياً بالسرنجة أو بقلم الانسولين.

وأضافت "شيرين عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة " المحور"، أنه يجب على الطفل تنظيم غذاءه ويأخذ وجبات متوازنة في مواعيد ثابتة ويقدر كمية النشويات في أكله، ويقوم بحقن جرعات الأنسولين بكميات متناسبة مع كمية الأكل.

وأكدت أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة، أن هذا النظام يحتاج إلى دعم ومتابعة دورية مستمرة من الأسرة وأيضاً تفهم من المدرسة لهذا الطفل لعدم إصابته بجهود في السكر، مضيفةً أنه لابد من قياس السكر للطفل بصورة مستمرة بجهاز السكر التقليدي من 6 إلى 10 مرات في اليوم.

في سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن جميع مرضى السمنة لم يستطيعوا أن يستمتعوا بالنوم العميق، وذلك بسبب وجود الخلايا الدهنية فى أجسامهم.

وحذرت دعاء سهيل، من أدوية التخسيس التي تروج فى "فيس بوك"، موضحة أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا.

وأضافت: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب"، كاشفة أنه كلما تضررت النفسية زاد وزن الشخص بسبب ارتفاع هرمون الجوع نتيجة التوتر.