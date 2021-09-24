عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روشتة لعلاج السكر من النوع الأول عند الأطفال.. فيديو

مرض السكر
مرض السكر

قالت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة، إن السكر من النوع الأول، أشهر أنواع مرض السكري عند الأطفال، وعلاجه يعتمد على أخذ الطفل الأنسولين من 4 إلى 5 مرات يومياً بالسرنجة أو بقلم الانسولين.

 

وأضافت "شيرين عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة " المحور"، أنه يجب على الطفل تنظيم غذاءه ويأخذ وجبات متوازنة في مواعيد ثابتة ويقدر كمية النشويات في أكله، ويقوم بحقن جرعات الأنسولين بكميات متناسبة مع كمية الأكل.

 

وأكدت أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة، أن هذا النظام يحتاج إلى دعم ومتابعة دورية مستمرة من الأسرة وأيضاً تفهم من المدرسة لهذا الطفل لعدم إصابته بجهود في السكر، مضيفةً أنه لابد من قياس السكر للطفل بصورة مستمرة بجهاز السكر التقليدي من 6 إلى 10 مرات في اليوم. 

في سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن جميع مرضى السمنة لم يستطيعوا أن يستمتعوا بالنوم العميق، وذلك بسبب وجود الخلايا الدهنية فى أجسامهم. 

 

وحذرت دعاء سهيل، من أدوية التخسيس التي تروج فى "فيس بوك"، موضحة أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا.

 

وأضافت: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب"، كاشفة أنه كلما تضررت النفسية زاد وزن الشخص بسبب ارتفاع هرمون الجوع نتيجة التوتر.

طب الأطفال السكر و الغدد الصماء قلم الانسولين جرعات الانسولين قياس السكرللطفل

ترشيحاتنا

طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا.. فيديو

مات أثناء التصوير|رشدي أباظة وصلاح نظمي يلعبان شخصية واحدة بـ الأقوياء"نوستالجيا"

جديد في مصر .. جاك تطرح نسختها الجديدة السيدان j7 موديل 2022| صور

فرصة لإصلاح الخلافات الأسرية.. ميجان وهاري يتطلعان إلى قضاء عطلة عيد الميلاد في بريطانيا

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

حالة نفسية..حسام موافي يكشف أسباب صعوبة البلع| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

لا عزاء للعيال.. ميدو يعلق على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

ارجعوا في القرار.. أمير مرتضي منصور يهاجم تجديد الزمالك لعقد كارتيرون

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

كاشفا كواليس توقيع السيسي له|هاني عبد الهادي: تكريم الرئيس حلم طال انتظاره"خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ