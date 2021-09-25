منزل ينجو بأعجوبة من بركان جزر الكناري| فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، يعرض نجاة منزل بأعجوبة من بركان جزر الكناري.



وأوضحت "روسيا اليوم"، أن البركان في جزيرة بالما، دمر إحدى جزر الكناري الإسبانية، حتى الآن أكثر من 300 منزل، لكن منزلا في وسط مزرعة نجا بأعجوبة من ثورة البركان، الأمر أثار استغراب ودهشة الكثيرين.

وأشارت إلى أنه المزرعة يملكها زوجان من الدنمارك يبلغان من العمر 80 عاما، وقد اشترى الزوجان المنزل منذ حوالي 30 عاما. واللافت أن الزوجين لم يتمكنا من زيارة المزرعة منذ اشتعال جائحة كورونا.



ويظهر من الصورة بيت كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة قاتمة ومحروقة، إذ دمر البركان كل شيء في طريقه، وما تزال الحمم مستمرة لا يعرف العلماء إلى متى سيستمر ثوران البركان.