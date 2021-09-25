يعالج العجز الجنسي عند الرجال ..تعرف على فوائد الثوم قبل النوم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الثوم قبل النوم.

فوائد تناول الثوم قبل النوم..



١-الثوم يتحكم في خفض نسبة كوليسترول الدم الخطيرة فيحمي القلب والشرايين.

٢_تناول الثوم يساعد الجسم في التخلص من الدهون الضارة.

٣_الثوم ينظم سكر الدم خاصة مرضى السكر من النوع الثاني.

٤_يستخدم الثوم في تنظيم ضغط الدم المرتفع وعلاج انخفاض تدفقه.

٥_يعتبر الثوم مطهر طبيعياً للميكروبات والبكتريا.

٦_الثوم يعالج مشاكل الاكتئاب والتوتر والقلق.

٧_يحسن الثوم من أداء وظيفة المعدة.

٨_يقوي العجز الجنسي لدى الرجال ويعالج مشكلة سرعة القذف.

٩_يساعد في التخلص من البرد والأنفلونزا.

١٠_يقوي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين سي.

١١_الثوم يحسن أداء وظيفة الكبد والمثانة.

١٢_تناول الثوم ينظم الدورة الدموية في الجسم.

١٣_استخدام الثوم يقلل من مشكلة تساقط الشعر والتخلص من قشرة الشعر والحكة المصاحبة له.

١٤_استخدام الثوم يعالج مرض الثعلبة.

١٥ط_يعالج الثوم أمراض تضخم البروستاتا عند الرجال.

١٦_يقلل تناوله من فرص الإصابة بعدة أنواع من أمراض السرطان، كسرطان الثدي والمعدة والقولون والرئة.

١٧_تناول الثوم يقضي على أمراض الشيخوخة والزهايمر.