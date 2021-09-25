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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الكاظمي يتدخل لإنقاذه.. صرخات مؤلمة لطفل عراقي كبله والده بالجنازير وأسلاك الكهرباء|فيديو

#انقذوا_الطفل_محمد
#انقذوا_الطفل_محمد

هزت صرخات الطفل العراقي «محمد» قلوب سكان الوطن العربي كله، فوجهه المليء بالدماء ورقبته المكبلة بالسلاسل وأسلاك الكهرباء بين يديه جعلت كل من يراه يصرخ #انقذوا_الطفل_محمد.

 

هاشتاج اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو مؤلم لطفل عراقي يصرخ من شدة التعنيف على يد من يدعى "والده"، مكبلًا اليد والرقبة بالجنازير ووجهه مغطى بالدماء.

 

كان الطفل العراقي يتوسل باحثًا عن ذرة رحمة داخل نفس رجل بلا قلب، انهال عليه بالتعذيب والتعنيف الوحشي، وهو يصور أفعاله الحيوانية.

 

ظل محمد يبكي قائلًا: "عوفني أبي!" "عوفني أرجوك"، متوسلًا أباه أن يتركه ويفك وثاقه، لكن الأخير انتزعت الرحمة من أحشائه وانقض عليه مستمرًا في تعذيبه.

 

مطالبات بتشريع قانون العنف الأسري في العراق

طالب رواد مواقع التواصل بضرورة إلقاء القبض على الأب المجرم وشددوا على ضرورة نيله لأشد العقاب، مؤكدين على ضرورة تشريع قانون العنف الأسري لإنقاذ ضحايا التعذيب الوحشي.

 

ورغم عدم وضوح المكان الذي تم تصوير الفيديو فيه إلا أن الشرطة المجتمعية في إعلام وزارة الداخلية العراقية تدخلت، ووجهت دعوة إلى العراقيين للتعرف على هذا الوحش البشري.

 

الكاظمي يتدخل لإنقاذ الطفل

وتدخل رئيس مجلس الوزراء العراقي «مصطفى الكاظمي» ووجه بتنفيذ الإجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة العنف ضد أحد أبنائه.

 

كما وجه بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة.

 

وكتب الصحفي العراقي «سيف صلاح الهيتي»: "بعيدا عن الوحشية المفرطة والكلام النابي الذي ظهر في الفيديو، ما الذي أصاب هذا العالم؟ مالذي يدفعك أن تمارس فقدانك للإنسانية ومن ثم تقوم بتصوريها ونشرها؟
يبدو أن ثمة درجات أخرى من الحيونة والرجعية علينا أن نستعد لمشاهدتها في قابل الأيام!".
 ‎#انقذوا_الطفل_محمد
 
 

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