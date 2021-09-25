ليبيا.. عقيلة صالح يعلق على أنباء ترشحه للانتخابات الرئاسية

أثق في ذكاء الليبيين

علق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على الأنباء المتداولة حول ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد، مؤكدا أنه لن يقرر الترشح للانتخابات الليبية إلا عندما يتم الإعلان عن فتح باب الترشح بشكل رسمي.

وقال عقيلة صالح في مقابلة مع قناة ”218“ الليبية، إن ثقته كبيرة في ذكاء الليبيين، ويعلم أنهم يريدون الانتخابات.

وأضاف أن اللجان المتحاورة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لم تصل إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية.

وقال صالح إن المجلسين اتفقا على وضع آلية لتولي المناصب السيادية في الدولة.

وأبدى استغرابه من رفض بعض نواب البرلمان قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي أبرمت العديد من الاتفاقيات بمليارات الدنانير ما رتب على الدولة التزامات وديونا إضافية.

وأضاف أن على الحكومة توفير مساكن وفرص عمل للشباب، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والشباب، مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي مسؤول في الدولة يتجاوز سلطاته.

وفي تعليقه على دعوات التظاهر لإسقاط البرلمان لرفضها قرار النواب بسحب الثقة من الحكومة، قال صالح إن التظاهر السلمي حق دستوري ومشروع لكل الليبين في أي مدينة أو منطقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي صرح في وقت سابق الثلاثاء أن “سحب الثقة من حكومة الدبيبة تم بناء على المذكرة التي قدمت سلفا بطلب من قبل 45 نائبا من أجل سحب الثقة من الحكومة، تلتها بعد ذلك جلسة مساءلة للحكومة“، موضحا في هذا السياق أن “كل هذه الإجراءات تتم وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب“.

وأكد المتحدث الرسمي أنه ”بعد الاستماع لإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب في تلك الجلسة ووفقا لما ينص عليه هذا القانون، فإن مجلس النواب استكمل إجراءاته باتخاذ القرار، وبعد مرور 8 أيام من تقديم الطلب واكتمال النصاب القانوني تم اليوم سحب الثقة من الحكومة“.

وواجهت حكومة الدبيبة انتقادات من عدة نواب بسبب أدائها واتهامات بإهدار المال العام، إذ أكد بعض النواب في جلسة المساءلة التي جرت الأسبوع الماضي أنها أنفقت من بداية يناير الماضي وإلى غاية نهاية أغسطس 2021 أكثر من 46 مليارا و582 مليون دينار.