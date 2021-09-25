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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون عن تجديد عقده 3 سنوات: الزمالك عشقي

باتريس _ كارتيرون
باتريس _ كارتيرون

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تجديد عقده مع الفارس الأبيض لمدة 3 سنوات.

 

قال باتريس كارتيرون فى تصريحات تليفزيونية: التجديد للقلعة البيضاء يعد خطوة هامة جدا توضح التوافق مع إدارة النادي الأبيض مؤكدا أنه يعشق الزمالك وطموحه إعادته إلى منصات التتويج خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف باتريس كارتيرون: مجلس إدارة نادى الزمالك يعمل جيدا للحصول على حقوق النادى الأبيض مشيرا إلى أنه محظوظ بالعمل معهم وحالة الاتفاق بينهم.

 

وتابع باتريس كارتيرون: تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية ولكنني فضلت الاستمرار مع الزمالك وطموحاتي كبيرة مع الفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة وأشعر بحالة من السعادة مع الزمالك.

 

واستطرد باتريس كارتيرون : حققت نتائج جيدة مع هذه المجموعة ولا أحتاج لمزيد من الصفقات والقوام الحالي مميز بغض النظر عن أزمة إيقاف القيد واللاعبون العائدون من الإعارة سيمثلون إضافة كبيرة مثل مصطفى فتحي ومحمد أوناجم.

 

أزمة شيكابالا 

 

وعن أزمة إيقاف شيكابالا قال الفرنسي باتريس كارتيرون : جهزنا لمثل هذه الظروف بالاستعانة باللاعبين العائدين من الإعارة وتجديد لنادى الزمالك يعكس حالة الاستقرار المتواجدة داخل النادي.

 

وعن حصول الزمالك على بطولة الدورى على فترات قال باتريس كارتيرون: الجميع يتحدث عن حصول الفارس الأبيض على لقب كل عدة أعوام ودورى كمدرب إزالة هذه الأفكار المتواجدة واحاربه منذ تولي المسئولية أستطيع تغييرها.

 

كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احتفلوا بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي.

 

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على إحضار تورتة خاصة لـ أشرف بنشرقي وظهر كارتيرون وهو يحمل تورته عيد الميلاد وسط حالة من الفرحة، وذلك على هامش التدريب، الذي أقيم اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

 

وفتحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك باب التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


وعقد أشرف بن شرقي، جلسة مع مسؤولي الزمالك، اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد، دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.

الزمالك مصطفى فتحي محمد أوناجم شيكابالا أشرف بن شرقي

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