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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

آيفون
آيفون

في كل يوم نسمع عن دراسة جديدة أو إشاعة مجهولة المصدر عن ارتباط الاكتئاب، القلق واضطرابات الصحة العقلية باستخدام الهاتف الذكي.

 

ولكن ماذا لو تمكن الهاتف نفسه من تشخيص ما إذا كان مستخدمه يعاني من مشكلة نفسية أو عقلية حقيقية؟

 

وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا بالضبط ما تفكر فيه شركة آبل لأجهزة iPhone المستقبلية.

 

على ما يبدو، يستكشف عملاق التكنولوجيا Apple برنامجًا يمكنه التمييز بين ما إذا كان المستخدم يعاني من مرض عقلي، وذلك من خلال الطريقة التي يستخدم بها الهاتف الذكي.

 

تعمل شركة Apple Inc. على تكنولوجيا جديدة للمساعدة في تشخيص الاكتئاب والتدهور المعرفي، بهدف تطوير الأدوات التي يمكن أن توسع نطاق محفظتها الصحية المزدهرة.

 

وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر والوثائق التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها.

 

تشمل البيانات التي يمكن استخدامها تحليل تعابير وجه المشاركين، كيف يتحدثون، وتيرة وتواتر مشيهم، أنماط نومهم، ومعدلات القلب والتنفس.

 

كما يمكن أيضًا قياس سرعة كتابتهم وتكرار الأخطاء المطبعية ومحتوى ما يكتبونه، من بين نقاط بيانات أخرى.

 

وكجزء من التزام Apple بالخصوصية، تهدف الشركة إلى تنفيذ هذه الأفكار على الجهاز نفسه وعدم توصيلها بخوادم Apple.

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