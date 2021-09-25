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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ذهبي.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت فيفي عبده بأطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان باللون الذهبي، ونالت الصورة  إعجاب متابعيها.

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وكشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها.

 

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

 

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".

 

وتابعت الفنانة فيفى عبده قائلة: "مش هقول اسم أمى عشان محدش يعملى عمل سحرى".
 

على الجانب الآخر، نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديدا لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وظهرت فيفي عبده، وهي ترقص مرتدية “فوطة”، مما أظهرها شبه عارية، مما نال غضب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "إيه اللى انتى بتعمليه ده"، وأضاف آخر: “أنا مش فاهم والله ازاى تطلعي كده”.

 

وتعرضت فيفي عبده مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على أثرها إلى المستشفى.
 

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

 

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي

 

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