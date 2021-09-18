قصة حب فيفي عبده والراجل الهندي.. تفاصيل

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها.

وأوضحت، أنها وأثناء اشتداد جائحة فيروس كورونا شعرت باكتئاب شديد حتى ذهبت للمقابر وطلبت من العامل فيها تأهيلها ودهانها، كنت عايزه اتأقلم على حياة الموت وأعرف إزاي عايشنها، وكنت كل يوم أصحى الصبح عايز أروح الترب أقعد فيها.

وأضافت:"كان فيه واحد هندي شافني وأعجب بيا في بريطانيا وكان عايز يتجوزني وروحت زورته هناك في الهند لقيته شخصية محبوبة، وعزمني عند مراته وولاده وكان هيتجوزني على مراته، ورفضت أسافر معاه الهند.

وتعرضت فيفي عبده مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على أثرها إلى المستشفى.



وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي".