بالصور.. تكريم جومانا مراد في المركز الكاثوليكي

كرم الأ ب بطرس دانيال رىيس المركز الكاثوليكي وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام جومانا مراد في حفل توزيع جوائز الدورة الأولي من مسابقة الأفلام القصيرة والتي حملت عنوان ( نحو حياة أفضل ).



وكانت جومانا مراد قد شاركت خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما واكدت جومانا أن التجربة متميزة وكل الأعمال التي ساعدت لجنة التحكيم كانت متميزة، وتعبر عن شعار المهرجا، أي فاعلية ثقافية أو فنية احب ادعمها والمركز الكاثوليكي من المؤسسات الفاعلة في الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدي مع الأب بطرس وكل الزملاء في دعم الشباب الواعي الذي قدم افكار غير تقليدية.



جومانا مراد كانت قد صور ت 4 ايام من مشاهدها في الفيلم الامريكي(North of the ten) وتجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة وتتعرض لصعوبة



وتقرأ جومانا مراد عدة سيناريوهات درامية لكي تقدم إحداها خلال الفترة القادمة ومن بينها عمل المنصات كما أنها تنتظر عرض فيلم القصر الملعون الذي يعتبر التجربة المصرية الأولي في عالم 3d

اخر اعمال جومانا حدودتة ( مش هنفرح بيكي) ضمن مسلسل زي القمر



