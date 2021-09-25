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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مكافحة الحظر وتحسينات الأمان.. مميزات أحدث إصدارات تطبيق GB WhatsApp

جي بي واتساب
جي بي واتساب

يعد تطبيق GB WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات واتساب المعدلة استخداما على نطاق واسع بالإضافة إلى التطبيق الرسمي، حصل هذا التطبيق حاليا على تحديث مهم بالإصدار 10.20.

 

يجلب تحديث جي بي واتساب الأخير، العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأمان لجعل الحساب أكثر أمانا، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع إصدار V 10.20، من تطبيق GB WhatsApp بالعديد من الميزات الإضافية الممتازة والعديد من التحسينات مقارنة بالإصدار السابق.

 

هذا ما يعنيه إيموجي "الشفاه" المثير للجدل على واتساب

تحذير .. احذف هذا الإصدار من واتساب فورا

 


ولكن قبل تنزيل تطبيق جي بي واتساب، نوضح إليك فيما يلي بعض الميزات الممتازة لأحدث إصدار من GB WhatsApp.

 

تحديث جي بي واتساب GB WhatsApp الأخير

- يقدم الإصدار 10.20 من تطبيق جي بي واتساب، العديد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات مقارنة بالسابق.

-  يجلب تحديث GB WhatsApp في هذا الإصدار أكثر الميزات أمانا، والتي تم تصميمها لحماية الحسابات التي تستخدم إصدارات معدلة من واتساب، من مخاطر الحظر benned من شركة فيسبوك، والتي غالبا ما يواجهها مستخدمو الإصدارات المقلدة.

-يعد هذا التطبيق هو إصدار مطور غير رسمي أو تابع لجهة خارجية يتضمن العديد من الميزات المختلفة عن الإصدار الرسمي.

- بالإضافة إلى GB WhatsApp، هناك أيضا العديد من تطبيقات واتساب المعدلة الشهيرة مثل FM WhatsApp و WhatsApp Aero و Yo WhatsApp وغيرها.

 

مميزات جي بي واتساب GB WhatsApp

 

-ميزة DND: إذا كنت تستخدم بعض التطبيقات الأخرى على هاتفك الأندرويد، ولا تريد أن تسبب لك رسائل واتساب الإزعاج، فيمكنك استخدام ميزة DND لتعطيل اتصال الإنترنت لتطبيق GB Whatsapp فقط.

-رسالة منع الإلغاء: هي خاصية تأتي مع ميزة مكافحة إلغاء الرسائل المرسلة.

-تأثيرات رائعة: يمكن للمستخدمين إضافة تأثيرات رائعة وفريدة من نوعها أثناء إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى أصدقائهم وأحبائهم.

-إرسال أقصى عدد من الصور: يمكنك إرسال أكثر من 90 صورة في المرة الواحدة مقارنة بتطبيق واتساب الرسمي، حيث يمكنك إرسال مقطع فيديو بحجم 50 ميجابايت ومقطع صوتي بحجم 100 ميجابايت إلى جهة الاتصال الخاصة بك.

-تنزيل حالات الآخرين: ميزة أخرى رائعة لهذا التطبيق هي أنه يمكنك تنزيل الصور ومقاطع الفيديو للحالات التي تم تحميلها من قبل جهات الإتصال الأخرى.

-إخفاء حالتك: يمكن إخفاء حالة الاستماع إلى الرسائل الصوتية، إلى جانب خيار إخفاء آخر مشاهدة أو ظهور لك على التطبيق، وخيار لإخفاء علامات القراءة والرسالة المستلمة.

يمكنك تنزيل أحدث إصدارات جي بي واتساب عبر الرابط التالي هنا

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