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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه لم يتقدم باستقالته.. الإتربي يكشف تفاصيل 8 أزمات داخل نادي الزمالك

أشرف - بنشرقي
أشرف - بنشرقي

قال محمد الإتربى نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أن الشرط الجزائي في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى يبلغ 300 ألف دولار للطرفين.

 

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب نجحت فى تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون بقيادة الفارس الأبيض لمدة 3 سنوات. 

 

أكد محمد الإتربى فى تصريحات تلفزيونية : أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك مستمر فى عمله وأنه لم يقدم استقالته حتى الآن وسوف ينضم إلى معسكر الفريق فى برج العرب عقب اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار. 

 

وعن أزمة حسام أشرف قال محمد الإتربى: تم حل الأزمة وجرى إرسال أول قسط للفريق الكاميروني بقيمة 100 ألف دولار من أجل الحديث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لرفع الإيقاف عن قيد اللاعبين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادى كاميرونى مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار على القلعة البيضاء بخلاف الحق القانوني بالفيفا والذي قضى بإيقاف القيد.

 

أزمة جروس ومحمد إبراهيم

 

واستطرد محمد الإتربى: نادى الزمالك طلب حيثيات حكم تغريم القلعة البيضاء 600 ألف يورو للمدرب السويسرى جروس والتفاوض معه لحل الأزمة إضافة إلى قضية محمد إبراهيم مع ماريتيمو البرتغالي لم يتم الحكم بها. 

 

وعن أزمة اللاعب التونسي حمدى النقاز قال محمد الإتربى: الفرنسي باتريس كارتيرون طلب عودة اللاعب للزمالك وعقد اللاعب حاليا أقل من زميله التونسي حمزة المثلوثي وتم ضمه بشكل مجاني.

 

وعن تجديد أشرف بنشرقي قال محمد الإتربى : اللاعب لم يرفض التجديد ولكن الاختلاف فقط عن الشرط الجزائى وخلال الشهرين القادمين سوف نحسم الأمر. 

 

وعن موقف مصطفى محمد قال محمد الإتربى : من حق جالطة سراى التركى تفعيل بند الشراء قبل نهاية ديسمبر القادم ومن حق الزمالك أيضا استعادته بنهاية الموسم المقبل وسوف نقوم بالتفاوض في عودة اللاعب للقلعة البيضاء يناير المقبل فى حال رغبة النادى التركى في عدم استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

 

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قررت فتح باب التفاوض مع المغربي أشرف بنشرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


وعقد أشرف بن شرقي، جلسة مع مسؤولي الزمالك اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.

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