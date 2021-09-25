يقود ليفربول اليوم أمام برينتفورد.. محمد صلاح على أعتاب الهدف رقم 100

بات محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على أعتاب تسجيل الهدف رقم 100 في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بقميص الريدز.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد الصاعد حديثا في اللقاء المقرر إقامته في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب جريفين بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج للموسم الحالي 2021 – 2022.

وسجل محمد صلاح 99 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي لدى مشاركته في 150 مباراة بجانب صناعته 38 أسيست منذ التعاقد معه في صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

وافتتح محمد صلاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي مع الريدز بهدف في شباك فريق واتفورد في أول مباراة له مع ليفربول في دوري البريميرليج.

متصدر هدافي الدوري

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 4 أهداف بالتساوي مع الثنائي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

وأصبح محمد صلاح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخى للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي والذي يتصدره النجم الإيفواري السابق ديديه دروجبا برصيد 104 أهداف.



ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بالتساوى مع تشيلسي صاحب صدارة ترتيب جدول البريميرليج بفارق الأهداف.

وحقق فخر العرب محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، قفزة هائلة في آخر تقييم لـ مجلة «فوربس» المختصة بالمعاملات المالية.

حيث احتل المركز الخامس في تقييم أعلى لاعبي كرة القدم دخلاً على مستوى العالم، الذي قفز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لصدارته مزيحا الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للمركز الثاني.

في حين يأتي البرازيلي نيمار؛ زميل ميسي السابق في برشلونة والذي وقع على عقد جديد للبقاء في باريس سان جيرمان حتى 2025، في المركز الثالث بإجمالي دخل يبلغ 95 مليون دولار، ثم زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الرابع بإجمالي 43 مليون دولار.

كانت قفزة صلاح هي أكبر مفاجأة في التقييم الجديد، بوصول هداف ليفربول إلى المركز الخامس بإجمالي 41 مليون دولار، متقدماً على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ "35 مليون دولار".



ونشرت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية؛ تقريرًا عن أكثر لاعبي كرة القدم حول العالم تحقيقًا للأرباح، والذين جاء من بينهم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن أرباح محمد صلاح في الموسم الجاري ستصل إلى 41 مليون دولار أمريكي، منهم 25 مليون دولار من الراتب الذي يتقاضاه قبل خصم الضرائب، إلى جانب 16 مليون دولار هي قيمة الإعلانات والأرباح التجارية.