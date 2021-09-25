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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا الهداف .. أرقام في مواجهات الأهلي وإنبي بكأس مصر

مباراة الأهلي - انبي
مباراة الأهلي - انبي

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لمواجهة منافسه إنبي اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، أملا في تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي وتعويض خسارة بطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر.

 

وتقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر والمقرر لها اليوم في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت.

 

وواجه فريق الأهلي نظيره فريق إنبي في 3 مباريات بـ بطولة كأس مصر فاز خلالها المارد الأحمر فى مباراتين وتلقى خسارة فى لقاء وحيد.

 

وسجل فريق الأهلي 4 أهداف فيما أحرز نادي إنبي 3 أهداف خلال المواجهات الثلاث التي جمعت فيما بينهما.

 

ويعتبر مؤمن زكريا هداف النادي الأهلي خلال المواجهات الثلاث أمام الفريق البترولي فيما يعد محمد الشامي هداف فريق إنبي خلال لقاءات فريقه أمام القلعة الحمراء.

 

ويعد أكبر انتصار للنادي الأهلي على نظيره إنبي خلال مواجهات الفريقين فى كأس مصر بهدفين مقابل هدف  فيما يأتي الفوز الوحيد لفريق إنبي بهدف دون رد فيما يعتبر حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي الأكثر مشاركة بثلاث مباريات.

 

طوق نجاة 

 

وتعد مباراة انبي طوق النجاة الأخير لـ موسيماني أمام جماهير الأهلي بعد خسارته بطولة السوبر أمام طلائع الجيش خلال الأيام الماضية وقبلها خسارة لقب بطولة الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

 

خسارة موسيماني أمام طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري فتحت الطريق أمام الانتقادات لتطول المدير الفني الجنوب إفريقي خصوصا بعد ظهور الأهلي بشكل سيء على مستوى الأداء وغياب الخطورة والفاعلية أمام المرمى .

 

وطالب عدد من جماهير الأهلي إقالة موسيماني والتعاقد مع مدير فني جديد استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز .

 

علي جانب آخر مازالت الجماهير تحفظ جميل موسيماني بالتتويج بلقب التاسعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك وبعدها تحقيق لقب العاشرة من نفس البطولة في العام التالي على التوالي .

 

ويبدو أن موسيماني المدير الفني للأهلي خسر كثيرا من شعبيته بين الجماهير خصوصا بعد خسارة السوبر والأداء السيء للفريق بجانب خسارة الدوري المصري في الخطوات الأخيرة .

 

وفي نفس السياق قال الإعلامي مجدي عبدالغني أن النادي الأهلي يستعد لإقالة موسيماني حال الخروج من بطولة كأس مصر. 

 

وقام النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتجديد الثقة في موسيماني ونفي كل الأقاويل عن صدامه مع الإدارة أو رحيله.

 

وما يهم موسيماني حاليا استعادة ثقة الجماهير فيه من خلال عبور دور الــ 16 أمام منافسه انبي والتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر .

 

ويلعب النادي الأهلي بطموح الحفاظ علي لقب بطولة كأس مصر الذي نجح في تحقيقه الموسم الماضي بالفوز على طلائع الجيش .  

 

وأسند مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة مباراة الأهلي وإنبي لـ الحكم الدولي محمود البنا ليدير اللقاء تحكيميًا.

 

كان فريق بيراميدز تأهل لدور الـ8 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على فريق سموحة بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وإنبي.

 

يذكر أن الأهلي خسر لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش منذ أيام بركلات الترجيح مما جعل بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق بالتفكير فى إجراء تغييرات بالجملة على تشكيل المارد الأحمر أمام إنبي.

 

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